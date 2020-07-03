Redmi Note 8 Pro için Stabil MIUI 12 Güncellemesi Başladı





Ülkemizde oldukça popüler bir firma haline gelen Xiaomi, iki aydan uzun bir süredir uyumlu modeller için MIUI 12 güncellemesi yayınlamakta. Bu güncellemeler gerek açık, gerekse kapalı beta olarak devam etmekte. Bazı modeller içinde Stabil, bazıları içinse Beta Stabil adında bir güncelleme yayınlamakta. Bu güncellemeler hataların en aza indirdendiği, son kullanıcıya ulaşmadan son kez test edilen sürümler oluyor. Eğer bu sürümde ciddi bir hata tespit edilmezse diğer tüm kullanıcılara bu güncelleme gönderiliyor.

Redmi Note 8 Pro ve MIUI 12 Güncellemesi

Geçtiğimiz günlerde, Redmi Note 8 Pro modeli için stabil bir MIUI 12 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme şu anda Beta aşamasında olan bir güncelleme. Xiaomi, daha önce Redmi Note 8 modelinde yaşanılan sorunları tekrar yaşamak istememekte. Firma, bu güncellemeyi oldukça iyi bir şekilde süzgeçten geçirip, son kullanıcısıyla buluşturmayı hedeflemekte. Güncelleme V12.0.0.4 QGGMIXM derleme numarasıyla yaklaşık 632 MB büyüklüğünde Stabil Beta olarak tanımlanmakta.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi güncelleme şimdilik beta kullanıcılarına gönderilmiş durumda. Onların süzgecinden geçtikten sonra eğer ciddi bir hata tespit edilmez ise tüm kullanıcılara gönderilmiş olacaktır. Bu güncellemeyi sadece beta kullanıcıları yükleyebilmekte. Yine erkenden bu güncellemeye erişmek isteyen kullanıcılar için firma bir uyarıda bulunuyor. Redmi Note 8 Pro modeli, MediaTek yonga setine sahip olduğu için, diğer Xiaomi modellerinde olduğu gibi, Rom yüklemek hiçte kolay değil. Begonia kod adlı bu model, MediaTek yonga seti nedeniyle, normal 'download mod'unu desteklememekte. Bu sebepten dolayı isteyen herkes bu güncellemeyi yükleyememekte. Güncelleme ile ilgili bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.