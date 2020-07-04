iPhone Fotoğrafları PC'de Görünmüyor, Çözüm





iPhone fotoğrafları PC'de görünmüyorsa aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

iPhone Fotoğrafları PC'de Görünmüyor

iPhone Ekranınızı Kontrol Edin

Güvenlik amacıyla, iPhone'unuzun ekranı kilitliyken içindeki dosya ve klasörlere iPhone'unuzun bağlı olduğu bilgisayar tarafından erişilemez. Şimdi Apple iPhone> DCIM klasörünü açın ve resimlerinizin orada olup olmadığını kontrol edin. Fotoğrafları PC'nizde hala görüntüleyemiyorsanız, bir sonraki çözüme geçin.

iPhone ve PC'yi Yeniden Başlatın

Cihazı yeniden başlatmak sistemi yenileyebilir ve küçük yazılım hatalarının çoğunu kaldırabilir. Hem iPhone'unuzu hem de PC'nizi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

iOS Sürümünü Güncelleyin

En son iOS sürümü her zaman yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle birlikte geldiğinden iPhone'unuzu en son iOS sürümüne güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızın işletim sistemini güncellemeniz de önerilir.

iCloud Fotoğraflarını Kapatın

iPhone'da Ayarlar> [adınız]> iCloud> Fotoğraflar'a dokunun, ardından iCloud Fotoğraflar kaydırıcısını kapatın.

iCloud'daki fotoğrafların bir kopyasını iPhone'unuza indirmek için açılır iletişim kutusundan "Fotoğraf ve Videoları İndir" e dokunun.

5. Konum ve Gizlilik Ayarlarını Sıfırlayın

iPhone'unuzda Ayarlar> Genel> Sıfırla> Konumu ve Gizliliği Sıfırla'ya gidin.

İstenirse cihazınızın şifresini girin. Ardından onaylamak için açılır iletişim kutusundaki "Ayarları Sıfırla" ya dokunun.

Şimdi iPhone'unuzu PC'ye yeniden bağlayın ve iPhone ekranındaki “Bu Bilgisayara Güven” e dokunun.

6. Windows'un Otomatik Kullan Özelliğini Etkinleştirme

Otomatik Kullan, yeni keşfedilen çıkarılabilir medya ve aygıtları incelemek için geliştirilmiş bir Windows özelliğidir.

Ayarlar'ı açmak için klavyedeki Windows + i tuşlarına basın.

Cihazlar> Otomatik Kullan'ı tıklayın ve "Tüm medya ve cihazlar için Otomatik Kullan'ı kullan" arasında geçiş yapın. Zaten açıksa, kapatın ve tekrar açın.

7. Apple USB Sürücüsünü Yeniden Yükleyin

Sorununuz yukarıdaki yöntemlerle çözülmüş olmalı. Aksi halde iPhone resimleriniz hala bilgisayarda görünmüyorsa Apple USB Sürücüsünü yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem işe yaramazsa, yardım için Apple Destek ile iletişim kurmayı deneyin veya cihazınızı sıfırlayın.