



iPhone'da güncellemeden sonra servis yok hatası alıyorsanız aşağı yer verdiğimiz çözüm adımlarını deneyerek sonuç alabilirsiniz.

Kapsama Alanınızı Kontrol Edin

iPhone'unuzda Ayarlar> Mobil Veri veya Hücresel'e gidin. Mobil Veriler veya Hücresel Veriler arasındaki düğme açıksa, kapatın ve tekrar açın.

Yabancı bir ülkedeyseniz, Mobil Veri Seçenekleri veya Hücresel Veri Seçenekleri> Veri Dolaşımı'na bakmayı unutmayın.

Ayrıca Uçak modunu açabilir, biraz bekleyebilir ve kapatabilirsiniz.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatın

iPhone'unuzu yeniden başlatmak bazen bazı küçük sistem hatalarını düzeltmek için yeterlidir. Hücresel servisinizi de geri yükleyebilir. iPhone'u yeniden başlatmak zaman alıcı bir iş değildir, bu yüzden bunu da deneyebilirsiniz.

SIM Kartı Çıkarın ve Yeniden Takın

SIM kartınızla ilgili bir sorun varsa, iPhone'da servis olmaması kaçınılmazdır. SIM kartınızı çıkarın ve hasarlı olup olmadığını veya SIM tepsisine uyup uymadığını kontrol edin. Farklı iPhone modellerinin farklı boyutlarda SIM kartlar kullanabileceğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla, SIM kartınız eski bir iPhone'dan aktarıldıysa, kullandığınız iPhone ile çalıştığından emin olmanız gerekir. SIM kartın sağlam olduğunu onayladıktan sonra geri takın.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

iPhone'da Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun.

İstendiğinde cihazınızın şifresini girin. Ardından onaylamak için Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun.

iOS Sürümünü Güncelleyin

En son iOS sürümünü kullanmıyorsanız, iPhone'daki işletim sisteminizi güncellemenizi öneririz. Bazı kullanıcılar bunu yapmaz, çünkü yeni iOS sürümünün çeşitli hoş olmayan hatalarla geldiğini duymuşlardır. Bu doğru, ancak en yeni iOS sürümü genellikle en yeni özellikleri, güvenlik güncellemelerini ve hata düzeltmelerini taşır.

Operatör Ayarları Güncellemesi

Operatör ayarları güncellemesi, hücresel ağ bağlantısını ve performansını artırabilir, bu nedenle iPhone'daki servis yok sorununu gidermeye yardımcı olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek operatör ayarlarını manuel olarak kontrol edebilir ve yükleyebilirsiniz:

iPhone'unuzu Wi-Fi ağına bağlayın.

Ayarlar> Genel> Hakkında'ya dokunun. Bir güncelleme varsa, operatör ayarlarını güncellemenizi isteyen bir iletişim kutusu görürsünüz.

Onaylamak için Güncelle'ye dokunun.

iPhone'unuzu Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

Ayarlar> Genel> Sıfırla'ya gidin ve Tüm İçeriği ve Ayarları Sıfırla'ya dokunun.

Ardından “Yüklemeyi Tamamla ve Sonra Sil” veya “Şimdi Sil” e dokunun.

İstenirse cihazınızın şifresini girin ve ardından iPhone'u Sil'e dokunun.

iPhone'u tekrar sil öğesine dokunun. Apple Kimliği şifrenizi girmeniz istenecektir.

Ardından onaylamak için Sil'e dokunun.

iPhone'u Kurtarma Moduna Alın ve Tekrar Kurun

MacOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder'ı açın. MacOS Catalina 10.14 veya önceki bir sürümüne sahip bir Mac'te veya bir bilgisayarda ise iTunes'u açın. Zaten açıksa kapatın ve tekrar açın.

iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve kurtarma moduna girin.

Finder veya iTunes penceresinde iki seçenekli bir iletişim kutusu gördüğünüzde: Geri Yükle ve Güncelle, Geri Yükle'yi seçin.

Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı kurun.

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