



Birkaç hafta önce, Samsung'un Galaxy M41'den vazgeçtiğini onun yerine ve M51'i piyasaya süreceğini iddia eden bir rapor çıktı. Ancak, bu bilgi, telefonun 28 Haziran'a işaret eden 3C sertifikasına ters düşüyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy M41 Devasa 6.800 mAh Bataryayla Geliyor

3C listesine göre, telefon neredeyse pazara sunulmak üzere ve daha da önemlisi pil hakkında heyecan verici bir ayrıntı ortaya çıktı. Heyecan verici derken şarj hızından bahsetmiyoruz; ondan da ilginç bir detay karşımızda: Cihaz 6.800 mAh gibi eşi görülmemiş bir batarya kapasitesiyle geliyor. Bu tür bir kapasite ile ancak bazı büyük tabletlerdeki pillerde karşılaşılıyordu. Kore web sitesinde de pile dair bir fotoğraf da var.

Bu küçük bilgiler ile Samsung'un az güç harcayan OLED ekran tedarik sorununu çözmenin bir yolunu bulduğunu ve telefonu çok yakında satışa çıkaracağını düşünüyoruz.