



DxOMark, Xiaomi Mi 10 Pro’nun selfie kamerasını analiz etti ve inceledi. 108MP ana kamera, ultra geniş ve çift telefoto kameralara sahip cihazda selfie çekimleri 30 fps'de 1080p video kaydında yapabilen f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 20MP bir sensör (0.9 µn) var.

Xiaomi Mi 10 Pro’nun Selfie Kamerasının DxOMark Puanı Açıklandı

DxOMark, cihaza Galaxy A71 gibi diğer akıllı telefonların ve iPhone XS Max gibi daha eski ileri teknoloji telefonların arasına denk gelen 83 puan verdi. Mi 10 Pro’nun selfie kamerasının yüksek not aldığı noktalardan bazıları, elverişli koşullarda mükemmel performans ve çoğu durumda yüzlerin tutarlı şekilde pozlanması oldu.

Dinamik aralık telefonun zorlandığı yerdi. Yüzleri iyi pozlamasına rağmen, parlak ışıklı sahnelerde vurguları kaybediyordu. Renkler tutarlı değildi ve bazen daha az ışıkta cilt tonlarını kırmızı olarak gösterebiliyordu. Lens sabit odaklı olsa da, selfie çekerken veya masanın üzerinde otururken yüzleri kabul edilebilir derecede keskin yakalayan oldukça geniş bir alan derinliği sunuyor.

DxOMark’ın Xiaomi Mi 10 Pro’nun selfie kamerası hakkındaki incelemesine buradan göz atın: İnceleme.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum