iPhone, iPad'de Uygulama İndirme Sorunu





Bu sorunu çözmenin en hızlı yolu iOS cihazınızı yeniden başlatmanızdır. Cihazınızı yeniden başlatmak, iPhone'unuzdaki çoğu sorunu çözmenin genel bir yoludur. Yani bunu yapmak iPhone, iPad'de uygulama indirememe sorununu düzeltebilir. İşe yaramazsa aşağıdaki diğer çözümleri deneyerek devam edin.

Yöntem 2: iOS İşletim Sisteminizi Güncelleyin

Denemeniz gereken bir sonraki işlem, cihazınızın işletim sistemini güncellemektir. Cihazınızın işletim sistemi güncellenmezse, iPhone veya iPad'inizde bazı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Cihazınızın Ayarlar uygulamasına> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek iOS'un en son sürümünü indirebilirsiniz. iPhone / iPad’inizin işletim sistemini güncelledikten sonra uygulamayı tekrar indirmeyi deneyin.

Yöntem 3: App Store'u yeniden başlatın

Uygulamayı App Store'dan indirmeyle ilgili hala sorun yaşıyorsanız, sorun App Store'dan olabilir. Sorun App Store'daysa App Store'u cihazınızda yeniden başlatmayı denemelisiniz. Bunu yapmak için, yalnızca App Store'u kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.

Ana ekran düğmesine iki kez basın veya ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın.

Şu anda cihazınızda çalışan tüm uygulamalar görüntülenecektir.

Kapatmak için App Store'u yukarı kaydırın.

App Store'u açın ve uygulamayı tekrar indirmeyi deneyin.

Yöntem 4: Ağ Bağlantınızı Kontrol Edin

Başka bir olası neden, cihazınızdaki ağ bağlantısıdır. İyi çalışıp çalışmadığını görmek için iPhone veya iPad'inizdeki ağ bağlantısını kontrol edin. Ağ ayarlarını sıfırlayabilir ve ardından başka bir ağı da deneyebilirsiniz. Ayrıca cihazınızın mevcut ağ ile olan bağlantısını kesebilir ve ardından tekrar bağlayabilirsiniz.

Ağı değiştirdikten veya aynı ağa yeniden bağlandıktan sonra uygulamayı tekrar indirmeyi deneyin.

Yukarıdaki ipuçlarından en azından biri şu anda karşılaştığınız sorunu çözmelidir.