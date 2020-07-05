



Havai fişekleri fotoğraflamak kimi zaman gerçekten zor olabilir: Zamanlama, konum ve doğru çerçeveleme başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki telefonla nasıl iyi bir havai fişek fotoğrafı çekilir? Hangi kamera ayarlarını kullanmalı?

Telefonla Nasıl Havai Fişek Fotoğrafı Çekilir?

Çoğu telefon bugün manuel kamera ayarlarına izin veriyor ve optimum sonuçlar için bu ayarları değiştirebilirsiniz. Bir havai fişek fotoğrafında ayarlamanız gereken değerler şunlardır:

Deklanşör hızı : Bu ayar, kameranızın ışığı yakaladığı süreyi belirler. Deklanşör ne kadar uzun süre "açık" kalırsa, kameraya o kadar fazla ışık girer ve havai fişeklerin "izi" o kadar uzun olur. Saniyenin 1/8'i ile 1/2'si arasında bir değer belirleyin.

: Bu ayar, kameranızın ışığı yakaladığı süreyi belirler. Deklanşör ne kadar uzun süre "açık" kalırsa, kameraya o kadar fazla ışık girer ve havai fişeklerin "izi" o kadar uzun olur. Saniyenin 1/8'i ile 1/2'si arasında bir değer belirleyin. ISO : Bu ayar sensörünüzün hassasiyet ayarını belirler. Daha yüksek bir değer, sensörü ışığa daha duyarlı hale getirir, aynı zamanda dijital gürültüyü artırabilir. Havai fişekleri çekerken ISO, 100 ile 200 arasında bir değerde olmalıdır. Diyafram boyutlarındaki farklılıklar nedeniyle en ideal ayar telefondan telefona değişecektir.

: Bu ayar sensörünüzün hassasiyet ayarını belirler. Daha yüksek bir değer, sensörü ışığa daha duyarlı hale getirir, aynı zamanda dijital gürültüyü artırabilir. Havai fişekleri çekerken ISO, 100 ile 200 arasında bir değerde olmalıdır. Diyafram boyutlarındaki farklılıklar nedeniyle en ideal ayar telefondan telefona değişecektir. Odak : Kameranız otomatik olarak netleme yapıyor olabilir ancak havai fişek çekiminde başarısız olabilir. İsterseniz manuel yapmayı deneyebilirsiniz.

: Kameranız otomatik olarak netleme yapıyor olabilir ancak havai fişek çekiminde başarısız olabilir. İsterseniz manuel yapmayı deneyebilirsiniz. Beyaz dengesi : Bu durumda otomatik ayarı kullanmak uygun olacaktır.

: Bu durumda otomatik ayarı kullanmak uygun olacaktır. Flaş: Hayır, flaşa ihtiyacınız yok, kapatın.

iPhone sahiplerine gelince, telefonunuzun varsayılan kamera uygulaması manuel kamera ayarları açısından pek bir şey sunmuyor, bu nedenle üçüncü parti kamera uygulaması yüklemeniz gerekecek. Ancak para harcamak istemiyorsan stok kameranın seri çekim özelliğine (deklanşör düğmesini basılı tutarak) güvenebilirsiniz ve bir dizi fotoğraf çekerek en iyisini seçebilirsiniz. Görüntünün iyi göründüğü bir anda parmağınızı ekranda basılı tutarak odağı ve exposure'u kilitleyebilirsiniz (sarı bir AF LOCK işareti çıkar).