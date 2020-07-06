



Android cihazınızın arayüz görünümünü kolayca değiştirebilir ve beğeninize uygun hale getirebilirsiniz. Bunun en kolay yolu özel bir 3. taraf launcher kurmaktır. Aşağıda en iyi hafif Android launcher'ları yer alıyor.

En İyi Hafif Android Launcher'ları

Sizler için az sistem kaynağı tüketen en iyi hafif Android launcher'lardan bazılarını seçmeye karar verdik.

Nova Launcher

Zamanla önemini kaybeden diğer uygulamaların aksine, Nova hala güçlü kalmaya devam ediyor. Nova Launcher kesinlikle hafif bir Android launcher örneği.

Özelleştirilebilirlik, hız ve mükemmel kullanıcı deneyimi Nova Launcher'ın başlıca özellikleri. Eski telefonlarda bile hızlı ve hoş bir deneyim sunuyor.

Bu nedenle bugün Android ekranlarının güzel bir görüntüsünü yakalamak isteyenler sıklıkla Nova Launcher kullanmayı seçer.

Nova Launcher

Lawnchair 2

Bu launcher, Google'ın Pixel serisinde bulunan Pixel başlatıcısının görünümünü ve genel işlevselliğini yakından taklit ediyor. Google'ın eski amiral gemilerinde bulunan varsayılan çözümün aksine, Lawnchair, ezici bir şekilde olmasa da, doğası gereği daha özelleştirilebilir. Kendisi ayrıca hafif bir Android launcher örneği.

Simge ölçeğini, ana ekranın kaç sütun / satır olması gerektiğini seçebilir, hareketleri tanımlayabilir ve bir ton diğer seçeneği ayarlayabilirsiniz. Kısacası ana ekranınızın görünümünü tümüyle yönetebilirsiniz. İçinde çok özelleştirilebilir bir Pixel widget'ı da var. Tüm bunlar Nova Launcher veya normal Pixel launcher'a denk olan güzel bir performans ile birleştiriliyor.

Lawnchair 2

Hyperion Launcher

Hyperion Launcher, OG Pixel Launcher'ın estetiğini üstün özelleştirilebilirlikle sunan başka bir çözüm. Varsayılan ayarlar mükemmel, ancak küçük ayarlarla kendinize favori bir ana ekran oluşturabilirsiniz. Diğer birçok launcher gibi, tam simge paketi desteği, özel hareketler ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Dahası, çok hafif bir Android launcher'dır.

Hyperion'un ücretsiz sürümü normal kullanıcılar için kesinlikle yeterli, ancak jestler, etiket boyutu, metin rengi, metin gölgesini görüntüleme / gizleme, etiketler için birden fazla satır, özel başlatıcı yazı tipi (kendi .TTF dosyalarınızı içe aktararak), devre dışı bırakma gibi diğer simge özelleştirmeleri da bulunur. Google Smart Widget+ gibi özelleştirmeler ve daha fazlası, Hyperion Supreme adlı premium sürümü gerektiriyor.

Hyperion Launcher