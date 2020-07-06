Huawei EMUI 11 Güncellemesi Yolda





Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'de yaşamış olduğu ambargo'ya rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte. Huawei, yaklaşık sekiz yıldır geliştirmiş olduğu EMUI arayüzünün yeni bir versiyonu için çalışmalara başlamış durumda. Firma, Google ile yaşamış olduğu lisans sorunlarına hala çözüm bulabilmiş değil. Fakat kendi geliştirmiş olduğu HMS (Huawei Mobil) servisleri sayesinde, Google'ın eksikliğini pekte aratmamakta. EMUI 11 güncellemesinin hangi yenilikleri getireceği belirsiz, fakat yeni bir HMS servisleri entegrasyonu ile karşılaşabiliriz. Çünkü, ABD hükümeti bir süre daha bu ambargoyu kaldırmayacak gibi gözüküyor.

EMUI 11 Güncellemesi Bu yılın Üçüncü Çeyreğinde Geliyor

Huawei'nin Tüketici İş Yazılımları Bölümü Başkanı Wang Chenglu'ya göre, Huawei tarafından geliştirilen EMUI 11 güncellemesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmekte. Yeni işletim sistemi bir önceki EMUI 10 versiyonunun bir ilerlemesi olması beklenmekte. Tabii ki EMUI 10 ile aynı olmayacaktır. Bir takım ilerlemelerin, yeniliklerin olması beklenmekte. Fakat çokta detay paylaşılmadı.

EMUI 11 Uyumlu Modeller ve Hongmeng OS 2.0

Huawei, EMUI 11 işletim sistemi güncellemesi için uyumlu modelleri açıklamak için henüz erken olduğunu duyurdu. Firma ilerleyen zamanlarda, EMUI 11 uyumlu modellerin listesini yayınlayacak. Bu arada firmanın geliştirmiş olduğu Hongmeng OS içinde yeni bir versiyon hazırlığında olduğu öğrenildi. Raporlarda Hongmeng OS 2.0 olarak sızdırılan yeni versiyonun EMUI 11 güncellemesi ile aynı zamanda geleceği söyleniyor. Fakat ne gibi yenilikler getireceği şimdilik bilinmiyor. Huawei tarafında ki gelişmeler şimdilik bunlarla sınırlı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.