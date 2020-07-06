



Eski bir telefondan daha yeni bir telefona geçerken, mevcut kişilerinizi aktarmanız gerekir. Aşağıda herhangi bir Huawei / Honor akıllı telefonda kişileri içe ve dışa aktarmak için gereken basit adımlar yer alıyor.

Huawei'de Kişileri İçe veya Dışa Aktarmak

Bir Huawei Cihazında Kişileri İçe Aktarma:

Kişiler uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya dokunun. Ayarlar> İçe / Dışa Aktar üzerine dokunun. Huawei telefonunuzda kişileri içe aktarmanın dört yolu vardır. Bunlar Bluetooth ile içe aktarma Wi-Fi Direct ile içe aktarma SIM'den içe aktarma Depolama alanından içe aktarma Yukarıdaki listeden herhangi bir seçeneği seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bu kadar! Tüm kişileriniz otomatik olarak cihazınızla senkronize edilecektir.

Bir Huawei Cihazında Kişiler Nasıl Dışa Aktarılır:

Kişiler uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya dokunun. Ayarlar> İçe / Dışa Aktar üzerine dokunun. Depolamaya aktar'ı veya SIM’e aktar’ı seçin. Kişileri dışa aktarmaya başlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Varsayılan olarak, depolamaya aktarma yoluyla dışa aktarılan .vcf dosyaları, cihazın dahili depolamasının root klasörüne kaydedilir. Dosyaya erişmek için Dosyalar> Dahili Depolama'yı açın.

Bu yöntemler herhangi bir Huawei cep telefonunda kişileri içe ve dışa aktarmanın hızlı adımlarıydı.