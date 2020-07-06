Eski bir telefondan daha yeni bir telefona geçerken, mevcut kişilerinizi aktarmanız gerekir. Aşağıda herhangi bir Huawei / Honor akıllı telefonda kişileri içe ve dışa aktarmak için gereken basit adımlar yer alıyor.
Huawei'de Kişileri İçe veya Dışa Aktarmak
Bir Huawei Cihazında Kişileri İçe Aktarma:
- Kişiler uygulamasını açın.
- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya dokunun.
- Ayarlar> İçe / Dışa Aktar üzerine dokunun.
- Huawei telefonunuzda kişileri içe aktarmanın dört yolu vardır. Bunlar
- Bluetooth ile içe aktarma
- Wi-Fi Direct ile içe aktarma
- SIM'den içe aktarma
- Depolama alanından içe aktarma
- Yukarıdaki listeden herhangi bir seçeneği seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
Bu kadar! Tüm kişileriniz otomatik olarak cihazınızla senkronize edilecektir.
Bir Huawei Cihazında Kişiler Nasıl Dışa Aktarılır:
- Kişiler uygulamasını açın.
- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya dokunun.
- Ayarlar> İçe / Dışa Aktar üzerine dokunun.
- Depolamaya aktar'ı veya SIM’e aktar’ı seçin.
- Kişileri dışa aktarmaya başlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Not: Varsayılan olarak, depolamaya aktarma yoluyla dışa aktarılan .vcf dosyaları, cihazın dahili depolamasının root klasörüne kaydedilir. Dosyaya erişmek için Dosyalar> Dahili Depolama'yı açın.
Bu yöntemler herhangi bir Huawei cep telefonunda kişileri içe ve dışa aktarmanın hızlı adımlarıydı.