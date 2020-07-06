



Google kişilerinizin bir kopyasını bir kenarda saklamak her zaman iyi bir fikirdir. Bu şekilde, hesap giriş bilgilerinizi bir şekilde unutursanız veya başka bir hesaba geçerseniz kişilerinizi kurtarma olasılığınız daha yüksek olacaktır.

Kişileri PC'ye veya Android Telefona İndirmek

Bilgisayarınızda veya Android'inizde bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Kişilerinizi Google'dan Bilgisayara İndirme

Google Kişiler'e gidin. İndirilecek belirli kişileri seçmek istiyorsanız, imlecinizi adlarının üzerine getirin ve görünen kutuyu işaretleyin; aksi takdirde sol kenar çubuğundan "Dışa Aktar" ı seçin. Hangi indirme seçeneğinin durumunuza veya ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu işaretleyin, örneğin: Seçilen kişiler, Yıldızlı kişiler, Sık iletişim kurulanlar veya Kişilerim. Dışa aktarma yönteminizi seçin. "Dışa Aktar" ı tıklayın.

Kişilerinizi Google'dan Android Telefona İndirme

Bu oldukça basit bir süreç. Ancak, bilgisayar yönteminden farklı olarak, kişilerinizden seçim yapma seçeneğinin size verilmeyeceğini, bunların tümünü indireceğinizi unutmayın:

Kişiler uygulamasını açın. Menüye girmek için ekranın sol üst köşesindeki üç çubuğa dokunun. "Ayarlar" ı seçin.Aşağı kaydırın ve "Dışa Aktar" a dokunun. Gerekirse, fotoğraf ve video gibi verilerinize erişme izni verin. Ekranın sol üst köşesindeki üç satıra dokunarak kişilerinizi nereye kaydedeceğinizi seçin – indirilenler klasörünüze veya Google Drive'ınıza kaydedebilirsiniz – ve tamamlandığında "Kaydet" e dokunun.

Kişilerinizin "kısa bir süre içinde" dışa aktarılacağını ve tamamlandığında ne zaman görüntülendiğini bildiren küçük bir açılır mesaj alırsınız.