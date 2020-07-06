



iOS 14 beta sürümünde bulunan yeni özellik, iPhone'unuzun panosuna kopyalanan içerik eğer üçüncü taraf bir uygulama tarafından casuslukla gözetlenirse size söylüyor. iOS 14 beta önizlemesini çalıştıranlar, TikTok ve hatta AccuWeather gibi uygulamaların iPhone'da panoya kopyalanan (bir metne basılı tutup kopyaladığınızda) PIN numaraları, sosyal güvenlik numaraları ve daha fazlası gibi şeyleri gördüklerini fark ettiler. Uyarı bildirimi alan kullanıcılar arasında o an TikTok veya Reddit ve LinkedIn gibi uygulamaları kullananlar da var.

LinkedIn, Reddit ve Google News iPhone'da Kopyalanan Metinleri Okurken Yakalandı

iOS 14 beta kullanan bir geliştirici olan Don Morton geçen hafta Microsoft'un ağ uygulaması LinkedIn'ın her klavye tuşuna basışta panosundaki içeriği kopyaladığını bildirmişti. ZDNet LinkedIn ile temasa geçtiğinde ise şirket sözcüsü bunun bir "hatanın" parçası olduğunu söyledi. LinkedIn mühendisliği Başkan Yardımcısı Erran Berger, "Pano içeriğini depolamıyoruz veya iletmiyoruz" diyerek ekledi. TikTok ise sahip oldukları anti-spam "dolandırıcılık tespit mekanizması"nın iPhone panosu verilerinde casusluk yapıldığı izlenimini verdiğini iddia etti. Popüler kısa video paylaşım uygulaması, kimsenin iPhone'undan hiçbir içeriği kopyalamadıklarını ancak mekanizmayı "yine de" kaldırdıklarını söyledi.

Morton, iOS 14'ün pano içeriğinde casusluk yaptığını yakaladığı uygulamaların bir listesini hazırladı. Liste, her tuş vuruşundan sonra kullanıcının pano verilerini kopyalayan uygulamaları ve de veriyi uygulama açıldıktan sonra kopyalayan uygulamaları içeriyor. Önceki liste üç isim içeriyordu: TikTok, LinkedIn ve Reddit. Reddit, iPhone kullanıcı panosundan "içerik kopyalamasına neden olan" kodu ortadan kaldırmak için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Yazılım güncellemesinin 14 Temmuz'da yayınlanması bekleniyor. iPhone kullanıcılarının pano içeriğini kopyalayan diğer uygulamalar şunları içeriyor: Google Haberler, Patreon, Call of Duty, Fruit Ninja ve Philips Sonicare App.