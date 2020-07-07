iPhone İçin Kablolu Kulaklıklar (Lightning Yuvalı)





Lightning yuvalı iPhone için en iyi kablolu Lightning kulaklıklardan bahsedelim. Bunlar pazarın en iyileri ve her biri birbirinden zengin özellikler ile geliyor.

Lightning konektörlü UrBeats 3

Lightning konnektörüne sahip urBeats 3, tüm müzik türleri için doğal tonalite ve mükemmel bir dinleme deneyimi sağlıyor. Bunlar muhteşem kablolu kulaklıklardır. Tercihinize uyacak şekilde siyah, saten altın, saten gümüş, mavi, sarı ve mercan gibi çeşitli renkler var. Konfor ve gürültü yalıtımı sağlamak için çeşitli özelliklerle geliyor. Üzerindeki düğme aramaları cevaplamanızı, müzik çalmanızı ve Siri'yi etkinleştirmenizi sağlar. Manyetik kulaklıklara sahip.

Lightning konektörlü Belkin Rockstar kulaklıklar

Mükemmel ses kalitesi istiyorsanız Belkin’in Rockstar kulaklıkları başka bir harika seçenektir. Ter ve sıçrama direncine sahip oldukları için spor için mükemmeldirler. Belkin'in Rockstar kulaklıklarının kablosu, daha iyi dayanıklılık ve ağır kullanım için güçlendirilmiş. Ayrıca, yerleşik bir mikrofona ve çağrıların cevaplanmasını ve müziğin çalmasını ve duraklatılmasını sağlayan bir düğmeye de sahip.

Pioneer Rayz Plus Kulaklık

iPhone için en iyi kablolu kulaklık (Lightning konnektörlü) denildiğinde Pioneer Rayz Plus mükemmel kablolu ses deneyimi için Lightning konnektörle geliyor. Çevrenizdeki ortama uyum sağlayan ve biraz da olsa işitmeye izin veren gürültü engelleme özelliğine sahip ve App Store'dan basit bir uygulama ile kalibre edilebiliyor. Pioneer Rayz ayrıca favori uygulamalarınızı açabilen veya çağrıları cevaplamayı sağlayan özelleştirilebilir bir akıllı düğmeye sahip.

Pioneer Rayz Pro

Pioneer Rayz Pro yukarıda belirtilen tüm özellikleri biraz daha yüksek bir fiyata ek bir avantajla sunuyor. USB adaptörüyle uyumlu olduğundan dizüstü bilgisayarlarda, iPhone'unuzla ve PC'nizle kullanabilirsiniz.

RHA MA650i

RHA İskoçya merkezli bir şirkettir, ancak ABD'ye ve diğer ülkelere ürün gönderir. MA650i kulaklıklar lightning konektörüne sahip ve sade, şık bir tasarımı var. Bu kulaklıklarda müziğinizi kontrol etmeyi sağlayan bir düğme ve arama yaparken konuşmayı sağlayan bir mikrofon bulunuyor. MA650i ayrıca mikrofon üzerinden tam Siri kontrolüne de sahip.