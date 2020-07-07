Telefonda Slayt Gösterisi Oluşturma Uygulamaları





Telefonunuza indirdiğiniz uygulamaya bağlı olarak güzel slayt gösterileri oluşturabilirsiniz. Özel efektlerin çeşitliliği ve slayt gösterisini düzenleme şekliniz uygulamaya göre farklı olacaktır. Bu nedenle en popüler slayt gösterisi uygulamalarının bir listesini derledik:

FilmoraGO

Slayt gösterinizi güzelleştirmek istiyorsanız o zaman bu tam size göre bir app. Kullanım kolaylığı sağlamanın yanı sıra, bu uygulama slayt gösterinizde değişiklik yapmanız için çok çeşitli seçenekler sunar. Slayt gösterinize müzik eklemek için ses kitaplığındaki çok sayıda ses dosyasından seçim yapabilirsiniz. Slayt gösterinizi güzelleştirmek ve özel efektler eklemek ve kitleniz için daha çekici hale getirmesine yardımcı olmak için 150'den fazla seçenek arasından seçim yapın.

SlideLap

Bulabileceğiniz en iyi ücretsiz slayt gösterisi uygulamalarından biridir. Bu uygulama ile, sadece slayt gösterilerinden çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Resimlerinizi daha çekici bir görünüm vermek için düzenleyebilir ve hatta orijinal boyutlarını koruyabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz tonlarca geçiş var ve kütüphanede slayt gösterinize ekleyebileceğiniz dolu müzik bulunuyor.

SlideLap, Android için en iyi slayt gösterisi uygulamalarından biridir.

PicFlow

Bu uygulama, listede belirtilen diğer uygulamalar kadar ayrıntılı özelliklere sahip olmasa da, mükemmel bir slayt gösterisi hazırlamanızı sağlayacak araçlar sunar. Slayt gösterilerinize daha kişisel bir his vermek için kütüphanenizden müzik seçebilir ve hatta şarkının belirli bir bölümünü bile kullanabilirsiniz. Bu uygulama, slayt gösterinizi düzenleme ve yapılandırma konusunda biraz daha fazla güce sahip olmanızı sağlıyor.

PicFlow, Android için en iyi slayt gösterisi uygulamalarından biridir.

PIXGRAM

Bu slayt gösterisi uygulamasında gereksiz karmaşık adımlar yok. Uygulama istediğiniz kadar resim seçmenize ve düzenlemenize izin verdiği için bu slayt gösterisi oluşturma uygulamasında aradığınızı kesinlikle bulacaksınız. Herhangi bir karmaşık işlemd gerekmeden müzik ekleyebilir, istediğiniz resimleri ve efektleri düzenleyebilirsiniz, kullanımı kolaydır ve tamamen ücretsizdir.

PIXGRAM, Android için en iyi slayt gösterisi uygulamalarından biridir.

Dayframe

Videolarına küçük yaratıcı eklemeler yapmak isteyenler için daha fazla seçenek sunan mükemmel bir uygulama. Bu uygulama, tonlarca özelleştirilebilir seçeneğe sahiptir ve size mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Dahası, bu uygulamalar çevrimdışı olarak da kullanılabilir; ancak, telefonun pilini çok hızlı tüketir. Bu nedenle, bu uygulamayı bir süre kullanmayı planlıyorsanız, bir güç kaynağının yakınında olduğunuzdan emin olun.

Dayframe, Android için en iyi slayt gösterisi uygulamalarından biridir.