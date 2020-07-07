



Bir şirket sözcüsünün yaptığı son dakika açıklamasına göre popüler video paylaşım uygulaması TikTok gün içinde Hong Kong pazarından çekiliyor. Hong Kong'dan çıkma kararı, Çin hükümetinin internet üzerinde daha fazla kontrol sağlamak, sansür uygulamak ve bölgede faaliyet gösteren şirketleri kullanıcı verilerini devretmeye zorlaması nedeniyle geldi. Bu karar, yarı özerk şehirdeki tartışmalı güvenlik yasasının hayata geçmesinden sonra geldi.

TikTok Çin Baskısı ile Hong Kong'dan Çekildi

TikTok'un sahibi Çin merkezli ByteDance ve şirket kullanıcı verilerinin Çin'de saklanmadığını söylüyor. Şirket benzer bir açıklamayı Hindistan hükümetine de yaptı. Güney Asya ülkesi Hindistan son zamanlarda içlerinde TikTok'un olduğu 58 uygulamayı yasaklama kararı almıştı.

TikTok, daha önce hükümetlerle herhangi bir kullanıcı verisi paylaşmadığını ve bu tür taleplere uymayacağını söyledi. Ancak buna rağmen, video paylaşım uygulamasının diğer ülkelerdeki yasaklardan kaçınıp kaçamayacağı ve Hindistan'da olduğu gibi aynı kaderi yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor. Böyle bir sonuç TikTok için milyarlarca dolar kayıpla sonuçlanırdı.