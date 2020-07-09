



Apple, Face ID'ye sahip ilk telefon olan iPhone X'i piyasaya sürdüğünden bu yana iki yıl geçti. Face ID elbette bir telefonda bulunan ilk yüz tanıma sistemi değildi. Yaklaşık on yıl önce Google Nexus telefonlarında bu özelliği gördük. Ancak Face ID biraz farklıdır: Rastgele bir kişinin Face ID'li bir iPhone'un kilidini açabilme olasılığı, Touch ID parmak izi taramasındaki 50.000'de 1'e kıyasla 1.000.000'da 1'dir.

Android Face ID mi iPhone Face ID mi Daha İyi?

Sistem, telefonun ön tarafına yerleştirilmiş karmaşık bir dizi kamera ve sensör üzerine kurulmuştur ve gündüz ve gece eşit derecede iyi çalışır. En önemlisi, sistem yüzünüze yerleştirilmiş 30.000 görünmez noktayı kullanır ve yüz özelliklerinizin son derece ayrıntılı haritasını oluşturur. Ve diğer birçok yüz tanıma sistemini sadece bir resimle kandırmak mümkünken, Face ID çok daha güvenlidir.

Face ID, ilk başta iPhone X'te piyasaya çıktığında yavaş taraftaydı ve birkaç sorunu vardı, ancak Apple zamanla daha hızlı hale getirdi. Sürekli olarak geliştirerek, daha geniş açılardan çalışmasını sağladı. Bu günlerde 600 dolarlık iPhone XR bile Face ID ile geliyor.

Samsung gibi Android telefonlar ise ekran içi parmak izi tarayıcılarına güveniyor. Ancak bunlar genellikle daha düşük hızlar ve daha düşük doğruluk sunuyorlar.

Android Telefonlar Apple'ın Face ID'sine Yetişebilecek mi?

LG telefonlarda, Sony telefonlarda ve diğer Android'lerin çoğunda iyi çalışan güvenli bir 3D yüz tanıma çözümü bulamazsınız.

Hatta Face ID'ye en yakın özelliği sunan sadece bir Android üreticisi var ve bu da … Google'ın kendisi. Pixel 4 serisi hızlı ve kullanışlı bir yüz tanıma sistemine sahip. Ancak onun da güvenlik sorunları var ve iPhone'daki çözümün aksine biraz kenarlardan bakıldığında çalışmıyor.

Bugün en büyük Android telefon üreticileri benzer çözümler uygulamaya çalışsa da iPhone'daki Face ID hala kat ve kat hızlı ve daha doğru çalışır. Yaklaşan Galaxy Note 20 serisinin de Android dünyasına biyometri açısından anlamlı bir şey getirmesi beklenmiyor. Dolayısıyla Face ID savaşında iPhone uzun bir süre daha Android'den hızlı kalacak gibi görünüyor.