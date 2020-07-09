



Apple bundan bir yıl önce bağımsız telefon tamir mağazalarının iPhone'unuzu onarmasına resmi olarak izin verdiği bir programı hayata geçirmişti. Program ilk olarak ABD'de başlatıldı ve şu anda 140 bağımsız ABD'li şirketi kapsayarak 700'den fazla lokasyona ulaşmış durumda. Şirketler orijinal parçalarla müşterilere daha uygun fiyata iPhone tamiri yapıyor.

Apple Avrupa'daki Tamircilere Orijinal Parça Sağlıyor

Şimdi Bağımsız Onarım Sağlayıcı Programı Kanada'ya ve Avrupa'daki 32 ülkeye daha yayılıyor. Bu program tamir atölyelerinin orijinal Apple parçalarını, araçlarını ve onarım kılavuzlarını kullanmasını sağlamak için var. Bilindiği üzere Apple ve diğer hiçbir telefon markası diğer tamircilere orijinal parça sunmaz.

Bu durum telefon tamirleri yapan şirketleri en yakın taklit parçalar kullanmaya iter. Bu tamirler kimi zaman Apple'ın tamirlerine kıyasla yarı fiyatına geldiğinden müşteriler uzun bir süredir üçüncü parti tamir servislerine yöneliyordu. Apple'ın amacı hem kendi üzerindeki tamir yükünü hafifletmek hem de müşterilerin orijinal parçalarla daha uygun fiyata iPhone, iPad veya Apple Watch tamiri yaptırabilmesini sağlamak. Programın bir gün Türkiye'ye genişleyip genişlemeyeceği bilinmiyor.

Ücretsiz katılmak isteyen herhangi bir şirket için tamir eğitimi de ücretsiz veriliyor. Eğitimde söz konusu şirketin teknisyenleri çevrimiçi bir test platformu aracılığıyla sertifikalandırılıyor. Sertifikalar her bir cihaz için geçerli ve yıllık olarak güncellenmek zorundalar.