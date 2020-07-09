



Tabii ki, her Android gadget'ı yapımcı tarafından oluşturulan bir stok Dialer eşlik ediyor. Bu Dialer uygulamaları çoğunlukla arama yapma ve kişi oluşturma gereksinimlerini karşılar. Bu varsayılan Android çevirici uygulamalarının ihtiyaç duyduğu bir şey, özelleştirme seçeneklerine sahip olmamalarıdır. Ayrıca, yenilenmez ve sabit değildir. Bu, istemcilerin seçmeli telefon çevirici uygulamalarını aramasını sağlayan şeydir. Android, istediğiniz her şeyi ayarlama kapasitesi ile bilinir. İstediğiniz herhangi bir uygulamayı tanıtabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bir uygulamada kalabilirsiniz.

En İyi Arama Uygulamaları (Android Telefon)

Bu telefom arama uygulaması, özelleştirme alternatifleri arayanlara hitap edecektir. True Phone Dialer tüm özel Android arayüzleriyle etkili koordinasyon sunan ve birkaç kişiselleştirme seçeneği ile gelen sunan yenilikçi bir uygulama.

Özellikleri:

Geniş renk seçenekleri var.

T9 yazım tahmini alternatifi

Arama analiz görüntüleyicisi

OS 9 Dialer, Android'deki stok kişiler ve arama uygulamanızı bir tür iOS alternatifine değiştirme şansı verir. Çoğu iPhone'da bulunan Arama uygulamasına benziyor.

Özellikleri:

Özel numaranın arayan kimliğini görmek için kaydırmak.

Gelen aramalarda gizliliğiniz için Arayan Kimliği'ni gizlemek.

Otomatik arama için Business Dialer özelliği.

Windows telefonlar Microsoft için önemli bir hayal kırıklığı oldu. Ancak Windows telefonları sevenler de vardı. Windows Phone'un Metro UI adı verilen gerçekten iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu bir gerçek. Windows'daki kişiler uygulamasında “Live Tiles” adı verilen bir seçim işlevi vardır ve diğer çağdaş çeviricilerden çok daha güzeldir.

Özellikleri: