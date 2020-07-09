



Samsung bugün yeni bir güncellemeyle ortaya çıktı ve bu güncelleme hem Galaxy A51 hem de Galaxy A71'e geliyor. Bunlar muhtemelen şu anda şirketin en çok satan cihazları. Bu yüzden yazılım cephesinde onlarla daha fazla ilgilenmesi mantıklı.

Samsung A51 ve A71 Kameraları Artık Daha İyi

Samsung, bu iki telefona daha önce sadece amiral gemilerinde yer alan tekli çekim, filtrelerim ve gece köprüsü gibi özellikler getiriyor. Elbette A51 ve A71'deki kameralar amiral gemisi seviyesine yakın değil ancak bazı insanlar bu yeni özellikleri faydalı bulabilirler.

Klavye ve Galeri uygulamaları da güncellenirken Hızlı Paylaşım ve Müzik Paylaşımı işlevleri ekleniyor. Metni doğrudan klavye tepsisinden çevirebilir ve klavyede iki parmağınızla sola veya sağa hızlıca kaydırarak en son eylemi geri alabilir / yeniden uygulayabilirsiniz. Galeri'deki Temiz Görünüm özelliği arka arkaya en fazla 100 görüntüyü demet halinde gruplandırır ve Hızlı Kırpma özelliği görüntüyü yakınlaştırarak çerçeveyi kırpmanızı sağlar.

Ayrıca genel sistem kararlılığının artırılması da bekleniyor. Aynı şey güvenlik için de geçerli. Tabii ki olağan hata düzeltmeleri var. Güncelleme, A51 için A515FXXU3BTF4 ve A71 için A715FXXU2ATG1 kod adıyla gelir. Çıkış tarihleri arasında bölgesel farklılıklar olabilir.