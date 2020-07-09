



Samsung Galaxy S7 Active ve eski Galaxy Tab A 10.1 için yolun sonu göründü. Yani hala güvenlik güncellemeleri almaya devam etmeyi bekliyorsanız maalesef bu olmayacak. Yine de, her iki cihaz da 2016'da piyasaya sürüldüler ve böylece 4 yıl kadar destek alarak şaşırttılar.

Samsung Galaxy S7 Active ve Galaxy Tab A 10.1 (2016) Alacaklar Dikkat

Bu haber Samsung’un güncelleme yol haritasındaki tek değişiklik olmayacak. Üç ayda bir güncelleme alacak Samsung telefonların listesinde bazı değişiklikler yapıldı. Aşağıdaki telefonlar artık “Düzenli Güvenlik Güncelleştirmeleri” alan cihazlar listesinde değiller. Bunlardan birini satın almanız riskli olabilir:

Galaxy S8 Lite

Galaxy A6 + (2018)

Galaxy J7 Üst

Galaxy J6

Galaxy J4

Galaxy J3 Üst

Bu Samsung'lar geçtiğimiz Nisan 2019'da her çeyrekte 1 güvenlik güncellemesi almak şekilde ayarlandılar. S7 Active o zamanlar aylık güncelleme alıyordu ve Tab A 10.1 ise çoktan listeden düşmüştü.