Snapdragon 865 Plus'ın Farkı Ne Olacak?





Qualcomm'dan 2020'nin ikinci yarısı için hazırlanan bir sonraki yonga seti olan Snapdragon 865 Plus 5G çıkışa yakın. Yeni mobil platform son zamanlarda çeşitli özellikleriyle ortaya çıktı, bu yüzden geleceğini biliyorduk, ancak tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyorduk.

Snapdragon 865 Plus'ın Farkı

Snapdragon 865 yonga seti ile önümüzdeki aylarda daha da fazla cihazın 5G desteğine kavuşması amaçlanıyor. Qualcomm yeni çiple ayrıca daha iyi oyun ve hızlı Snapdragon Elite Gaming deneyimi sunmak için performansı artırmayı da amaçlıyor.

Snapdragon 865 Plus, Qualcomm'un küresel 5G uyumluluğuna olanak tanıyan X55 5G modemi (mmWave, alt-6, TDD, FDD ve Dinamik Spektrum Paylaşımı dahil tüm önemli bölgeleri ve frekans bantlarını destekler) içeriyor. Qualcomm ayrıca güncellenebilir GPU sürücüleri, 144 fps'te ultra pürüzsüz 5G oyun ve True 10 bit HDR oyun gibi Snapdragon Elite Gaming premium özellikleri ile “masaüstü kalitesinde oyun” vaat ediyor.

Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 Plus 5G'si, önceki mevcut üst seviye yonga seti üzerine yüzde 10 daha ekleyerek 3.1 GHz'e saat hızına çıkıyor. Qualcomm Kryo 585 Prime işlemci çekirdeği, yüzde 10 daha hızlı grafik oluşturma gibi birkaç iyileştirme sunuyor. Fast Connect 6900 uyumluluğu da var (3,6 Gbps'ye kadar Wi-Fi hızları).

Qualcomm'un bugün açıkladığı gibi, şirketin yeni SoC'si esas olarak iki yöne odaklanıyor: 5G bağlantısı ve oyun özellikleri. Kullanılabilirlik tarafında ise yeni Snapdragon 865 Plus 5G yonga setine sahip ilk telefonların Q3 2020'de gelmesi bekleniyor. Qualcomm halihazırda bunlardan iki tanesini açıkladı: Lenovo Legion ve Asus ROG Phone 3.