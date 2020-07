Meizu Marka Akıllı Telefonlarda Müthiş İndirim

Çin merkezli, tüketici elektroniği firması olan Meizu, uygun fiyata, yüksek donanıma sahip akıllı telefonlarıyla hep kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Meizu firması uzun zamandır Türkiye bölgesinde resmi olarak varlığını sürdürmekte. Firma bu günler de Meizu X8 ve Meizu 16 modellerini günümüz akıllı telefon fiyatlarıyla kıyaslayacak olursak, aynı donanım özelliklerine sahip rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyat dilimiyle Trendyol alışveriş sitesi üzerinden indirimli fiyatlarıyla satışa sunmuş durumda.

Meizu X8 ve Meizu 16 Donanımsal Farklılıkları

İki modelde gücünü Qualcomm Snapdragon 710 yonga biriminden almakta. Adreno 616 ekran arabirimi bulunan bu iki akıllı telefon, PUBG gibi oyunları orta seviyelerde çok rahat bir şekilde oynatabilmekte. Meizu X8'in 64 GB depolama birimine sahip versiyonun da 4 GB RAM bulunurken Meizu 16 modelinin 64 GB depolama birimine sahip versiyonun da 6 GB RAM bulunmakta.

Meizu X8 ve Meizu 16 modellerinin selfie kamerası 20 MP olarak karşımıza çıkmakta. Telefonların arka kameralarına bakacak olursak, Meizu X8 modelin de 12+5 MP, Meizu 16 modelin de ise 12+20 MP'lik bir arka kamera bulunmakta. Her iki modelde 4K 30 FPS video kaydı yapabilmekte. Meizu 16 modelin de ekrandan parmak izi okuma özelliği bulunurken, Meizu X8 modelinde parmak izi telefonun arka kısmında yer almakta. Her iki telefonun da yüz tanıma özelliği mevcut. Telefonların ekranlarına bakacak olursak, Meizu 16 modelin de SUPER AMOLED bir ekran varken, Meizu X8 modelin de IPS LCD bir ekran mevcut. Her iki modelde 24W hızlı şarj özelliğine sahip. Meizu X8'in bataryası 3210 mAh iken Meizu 16 modelinin bataryası 3100 mAh.

Meizu 16 64 GB 1799 TL

Meizu X8 64 GB 1699 TL

Her iki telefonda Android 10 yükseltmesini ilerleyen günlerde alacak. Firma şimdilik Çin bölgesi için Android 10 yükseltme planını açıklamış olsada Global'e dönük bir güncelleme yayınlanması da beklenmekte. Her iki telefonda da Android 8.1 tabanlı, Flyme 7.3 sürümü yüklü olarak gelmekte. Dilerseniz Çin bölgesi için yayınlanmış olan Flyme 8.1 güncellemesini telefona yükleyebilir ve ROOT yetkisi alarak telefonlarınıza kolayca Türkçe dili ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili web sitemizin Rehberler kısmında Flyme 8.1 sürümüne nasıl Türkçe dil ekleneceği ve nasıl root yetkisi alınacağını anlattık. Güncellemeler ile ilgili aklınızda bir soru işareti kaldıysa forumdan bizlere iletebilirsiniz.