



Sony, aynı zamanda Unreal Engine'in de yaratıcısı olan popüler Fortnite oyununun geliştiricisi ve dağıtıcısı Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Japon şirketi, yaptığı açıklamada artık %1,4'lük bir Epic hissesine sahip olduğunu duyurdu ve anlaşma “tüm tüketiciler ve içerik oluşturucular için daha açık ve erişilebilir bir dijital ekosistem”in oluşturulmasına yardımcı olacak dedi.

Sony'den Fortnite Yapımcısına 250 Milyon $ Yatırım

Epic Games bu zamana kadar platformlar arası rekabete tarafsız kalmıştı ancak analistler, Sony'nin yaklaşan PS5 ve Xbox Series X savaşında Fortnite üzerinden bir avantaj elde edeceğini tahmin ediyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, Epic'in teknolojisinin onu “oyun geliştirmenin ön saflarında” tuttuğunu belirtiyor yani burada Fortnite'a gönderme var.

Unreal Engine ise yine birçok popüler oyun oluşturmak için kullanılan popüler bir grafik motoru seti ve oyun endüstrisinin önemli bir parçası.

Epic CEO'su Tim Sweeney, her iki şirketin de “yaratıcılık ve teknolojinin kesişim noktasında iş imkanları yarattığını ve gerçek zamanlı 3D sosyal deneyimler vizyonunu paylaştıklarını” söyledi. Bu yılın başlarında gerçekleşen Fortnite canlı konserlerine bir gönderme gibi görünüyor.