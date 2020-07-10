



Ülkemiz de adını sıkça duyduğumuz, satış olarakta zirveye oynayan Xiaomi markası artık güncellemelere Türkiye bölgesini ekledi. Bununla beraber, Türkiye bölgesine özel ek özelleştirmeler, volte gibi birçok seçenek daha kolay bir şekilde ayarlanabilecek. Xiaomi firması güncellemeler konusunda ciddi manada hızına hız katmış durumda. Artık, diğer büyük firmalar gibi güncellemeleri bölge bölge ayırmaya başladı. Bunun belki bir dezavantajı, güncellemenin Türkiye bölgesine biraz daha gecikmeli gelmesi şeklinde gündeme gelebilir. Çünkü her bölgeye göre artık ayrı özelleştirmeler yapılmaya başlanacak. Tabi şimdilik pek bir detay paylaşılmadı. İlerleyen günlerde bu durum daha da netleşecektir.

Xiaomi Güncellemelere Türkiye Bölgesini Ekledi

Bugün, Xiaomi Redmi Note 9'un Resmi Türkiye garantili modeline bir güncelleme geldi. Gelen bu güncellemeyle beraber, yeni bir bölge eklendiğine şahit olduk. MIUI Global 11.0.2.0 (QJOTRXM) koduyla yayınlandığını gördük. Burada geçen TR ibaresi Türkiye bölgesine işaret ediyor. Bundan sonra güncellemelerin bölge bölge ayrı olarak yayınlanacağını söyleyebiliriz. Şimdilik sadece Redmi Note 9 modeline gelen bu güncellemenin diğer modellere gelip gelmeyeceği, eski modelleri ise kapsayıp kapsamayacağı hakkında bir bilgi yok. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.