Gitar Öğrenme Uygulamaları





Bir eğitmenle yüz yüze ders yoluyla gitar eğitimi pahalı olabilir ve bir kuruş ödemeden enstrümanı kendi başınıza öğrenmenin birçok yolu vardır. Bu listedeki bazı uygulamalarda tüm ders içeriğine ve özelliklerine erişebilmesi için abonelik almak gerekiyor.

Fender Play

Fender Play, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde dijital gitar dersleri alma açısından en şık üründür. Dersler Fender profesyonelleri tarafından verilir ve üretim seviyeleri birinci sınıftır. Sistem şarkılara dayanır, böylece geleneksel gitar kurslarındaki sıkıcı tekrarları atlarsınız.

Yousician

Arayüz, yukarıda belirtilen video oyunlarını hatırlatır, ancak uygulama, çaldığınız notaları ve akorları izlemek için akıllı telefonunuzda veya tabletinizdeki yerleşik mikrofonu kullanır. Ayrıca şarkıları daha iyi doğruluk ve daha iyi bir skor için pratik yapmaya teşvik eden puan tabanlı bir sistemi var.

Google Play Store – Apple App Store.

Amped

Arayüz Yousician veya Fender Play kadar akıcı ve profesyonel değil, ancak kulaklıkla gitar çalmak isteyen veya akustik öğrenen ve elektronik çalıyormuş gibi efekt almak isteyenler için Amped güzel bir çözüm. Yıllık abonelik ücreti 87,99 $ veya aylık 14,99 $ ödeyebilirsiniz.

Amped'i resmi web sitesinden indirebilirsiniz. Uygulama şu anda Google Play Store'da mevcut değil, ancak bir Android sürümü üzerinde çalışılıyor.

JustinGuitar

JustinGuitar uygulaması, gitarı almak ve hemen müzik çalmaya başlamak isteyenler için iyi bir çözümdür. Sandercoe'un başlangıç ​​kursuna eşlik edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak tam kursa girmeden tüm şarkıları indirebilir ve birkaç şarkı öğrenebilirsiniz. Justin ayrıca YouTube'da ücretsiz olarak erişebileceğiniz bir ton içeriğe sahiptir.

Google Play Store – Apple App Store.

Fret Trainer

Fret Trainer bir gitar klavyesindeki her notayı öğrenmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Gitar çalma yolculuğunuzda ne kadar erken başlarsanız enstrümana hakim olmanın diğer birçok yönünü o kadar kolay kavrarsınız.

Google Play Store – Apple App Store.