



Geçen hafta, iOS 14'teki yeni bir özellik sayesinde, bir dizi uygulamanın Apple iPhone kullanıcılarının panolarına "casusluk yaptığı" bulundu. Pano, bir uygulamadan kopyalanan bilgilerin başka bir uygulamaya yapıştırılana kadar tutulduğu yerdir. Sonuç olarak, panoya yazılan ve 120 saniye sonra otomatik olarak silinen kişisel veriler vardır. Üçüncü taraf bir uygulama, kullanıcının panosunu "okuduğunda" iOS 14 kullanıcıyı bilgilendirir. iOS 14 tarafından casusluk yaparken yakalanan uygulamalar arasında Çinli kısa video uygulaması TikTok, ağ uygulaması LinkedIn ve sosyal medya uygulaması Reddit vardı.

iOS'te Kopyalanan Metne Göz Atan LinkedIn'a Dava

Bloomberg'e göre, Cuma günü San Francisco federal mahkemesinde açılan birinci sınıf dava ile Microsoft'un LinkedIn sosyal ağ uygulamasının federal ve Kaliforniya gizlilik yasalarını ihlal ettiği iddiası ortaya atıldı. Dava, iPhone ve iPad'inde sık sık LinkedIn kullandığını söyleyen New York City'den Adam Bauer tarafından açıldı. Dava, "LinkedIn yalnızca kullanıcılarını gözetlemekle kalmayıp, yakınlardaki bilgisayarlarında ve diğer cihazlarında da casusluk yaptığını" iddia ediyor. Mahkemede, LinkedIn'ı 120 saniye sonra panoda yazılanları otomatik olarak silen Apple tarafından kullanılan sistemde casusluk yapılmasını ele alacak.

LinkedIn sözcüsü Greg Snapper, şirketin davayı gözden geçirdiğini söyledi; 2 Temmuz tweet'inde LinkedIn mühendisliği uzmanı Erran Berger, "Pano içeriğini depolamıyoruz veya iletmiyoruz" dedi. Berger, panodaki içerikler ve yazılan metin arasında "eşitlik kontrolü" yapan bir kodu suçladı. Başka bir deyişle, LinkedIn bu hatanın iPhone kullanıcılarının panolarına gözatmalarından gelmediğini söyledi. Geliştiriciler ve iOS 14'ün beta sürümlerini test edenler, LinkedIn'ın, iOS kullanıcılarının panolarındaki içeriği gizlice "okuduğunu" belirttiler. Hatta bunu durmadan yapıyordu.

Davada tüm iOS LinkedIn kullanıcıları temsil edilecek.