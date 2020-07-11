Telefon WiFi'ını Bluetooth ile Paylaşma





Telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısını kullanarak telefonunuzdaki interneti Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşmak üzere yapılandırabilirsiniz.

İlk olarak, Cihaz bağlantısı> Bluetooth'a gidin.

Bluetooth'un Açık olduğundan emin olun.

Telefonunuzdaki Bluetooth İnternet Paylaşımı'nı açın

Artık cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan eminsiniz:

Kablosuz ve ağlar'a gidin.

İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası'nı seçin.

Bluetooth internet paylaşımını etkinleştirin.

Cihazınızı Bluetooth ile eşleştirin ve internet bağlantısı almaya başlayın

Bunu yaptıktan sonra, telefonunuza bağlanmak ve internet bağlantısını kullanmak için dizüstü bilgisayarınızda veya PC'nizde, tabletinizde veya başka bir cihazda Bluetooth kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu, Cihaz bağlantısı> Bluetooth altında paylaşmak istediğiniz cihazla eşleştirmeniz yeterlidir.

Bağlandıktan sonra, cihaz adının yanındaki ayarlar simgesine dokunarak cihaz profilinde İnternet erişim paylaşımının etkinleştirildiğinden emin olun.

Son olarak, bağlı cihazı ağ ayarlarında Bluetooth üzerinden ağ bağlantısını alacak şekilde ayarlayın.

Bu işlem akıllı telefonlarla çok basittir, ancak Windows PC'de farklıdır; bağlanmak için Ayarlar> Cihazlar ve yazıcıya gitmeniz, telefonunuzu temsil eden simgeye sağ tıklamanız ve Kullanarak bağlan> Erişim noktası'nı seçmeniz gerekir. İnternette gezinmeye başlamaya hazırsınız.