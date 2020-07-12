Kızlar İçin Android Oyunları





Aşağıda Android telefonda kızlar tarafından oynanabilecek en iyi oyunlar sıralanıyor. Bu oyunlar 2020'nin en popülerleri arasında ve düzenli olarak güncelleme alıyorlar.

8) Quizz Up

Oyun, mevcut pop kültürünün yanında bilimsel gerçeklere, spor, coğrafya, tarihi olaylar, ünlü insanlar ve coğrafyaya kadar çok çeşitli konulara dair sorulara odaklanıyor. Güzel resimli sorularla kelime haznenizi ve genel kültürünüzü iyileştirmenize yardımcı oluyor.

Link – Quizz Up

7) Angry Birds

Akıllı telefonda kızlar tarafında oynanabilecek en iyi oyunlar listemizde 7 numarada Angry Birds var. 2012-2014 arasında en çok oynanan oyunlardan biri olmuştur ve herkes tarafından beğenilmektedir. Eğlenceli bir oyundur ve oyunda kolaylıkla saatler geçirebilirsiniz.

Link – Angry Birds

6) Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga, efsanevi Candy Crush Saga'nın yapımcılarının yepyeni bir oyunudur. Yeni şekerler, daha ilahi kombinasyonlar ve mor soda ile dolu zorlu oyun modları ile Candy Crush Soda oynaması ücretsizdir.

Link – Candy Crush Soda Saga

5) Cut the Rope 2

Cut the Rope 2, dünya çapında milyonlarca oyuncunun kalbine mutluluk veren fizik tabanlı bir oyundur ve şeker krizi yaşayan küçük canavarımıza yardım ettiğimiz birçok yeni zorlu görevler ve beklenmedik engeller ile geliyor.

Link – Cut the Rope 2

4) Fruit Ninja

Orijinal oyun stüdyo tarafından yenilendi ve yeni sürüm, yeni seviyeler, grafikler ve daha ilginç senaryolar ile artık daha iyi. Tüm Blade'lerin ve Dojos'un artık oyun üzerinde benzersiz bir etkisi var.

Link – Fruit Ninja

3) Wordament

Kelime dağarcığınızı ve yazımlarınızı geliştirmenize yardımcı olan klasik bir oyundur. Oyun ilerledikçe çok rekabetçi olur ve bağımlılık yapar.

Link – Wordament

2) Pet Rescue Saga

Oyun Candy Crush Saga'nın yapımcıları King Studio tarafından yapıldı ve akıllı telefonlarda gitgide popüler hale geliyor. Bölümleri geçmek için aynı renkteki iki veya daha fazla bloğu eşleştirin.

Link – Pet Rescue Saga

1) FarmVille 2

Daha önceki oyun sosyal medya platformunda büyük bir başarı elde etmişti. Facebook'taki kız üyeler seri bildirimlerle arkadaşlarını saatlerce rahatsız ederdi.

Link – FarmVille 2

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