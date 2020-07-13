En İyi Kablosuz Bluetooth Hoparlörler





Bluetooth hoparlörler inanılmaz cihazlardır. Boyutları, şekilleri, renkleri ve fiyatları önemli oranda değişir. Saatlerce süren pil ömrüyle kamp gezisine çıkmak istediğiniz bir hoparlör mü yoksa çantanıza asmak istediğiniz küçük bir kablosuz hoparlör mü arıyorsunuz?

JBL Clip 3

Pil ömrü: 10 saate kadar

JBL Clip 3, ultra taşınabilir Bluetooth hoparlörler segmentinin liderlerinden. Evde verdirecek kadar güçlü değil, ancak kendisini paten yapan ya da bisiklet süren birinin sırt çantasında asılıyken görürsünüz. IPX7 su geçirmezdir, küçük ve yerleşik bir karabinaya sahiptir ve bu da açık hava etkinlikleri için mükemmel bir araçtır. Bir JBL hoparlörü olduğundan sesten yana şüphe bırakmaz.

Bose SoundLink Micro

Pil ömrü: 6 saate kadar

Bose, SoundLink Micro ile küçük Bluetooth hoparlör serisine katılıyor. Ayrıca su direnci için bir IPX7 derecesi ile birlikte geliyor ve hemen hemen her yere sığacak kadar ufak. Bununla birlikte pil ömrü biraz kısadır. Yine de, saygın bir markanın kompakt Bluetooth hoparlörüne sahip olmuş olursunuz.

UE Boom 3

Pil ömrü: 15 saate kadar

UE Boom 3, su geçirmez ve darbeye dayanıklı başka bir harika seçenektir. Daha önceki UE Boom hoparlörleri Amazon'un Alexa ses asistanını desteklerken, şimdi iptal edildi ve sadece mükemmel ses kalitesine odaklanan normal bir kablosuz Bluetooth hoparlör oldu. UE Boom 3 şaşırtıcı derecede güçlü bir ses sunar.

Marshall Kilburn II

Pil ömrü: 20 saatten fazla

Şık görünümlü Marshall Kilburn, tanınan Marshall tasarımıyla her evde harika görünür. Ama bu sadece görsel çekicilikle ilgili değil, aynı zamanda müzik meraklılarını mutlu edecek çok net ve yüksek bir ses çıkışı sunuyor. Ve listedeki diğer hoparlörlerden daha büyük ve ağır olsa da, taşımak için eklenmiş bir kayışı var.

Sonos Move

Pil ömrü: 10 saate kadar

Sonos Move, odanızı ve hatta bahçenizi konuklarınızı etkileyecek yüksek ve dengeli bir sesle doldurur. Şirketin ses teknolojisi üzerine uzmanlığı bu birinci sınıf Bluetooth hoparlörün doğmasını sağlamış. Beraberindeki ağır fiyat etiketini oldukça iyi karşılıyor. Temiz tasarım herhangi bir çağdaş oturma odasına güzelce uyar.

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