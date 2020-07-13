



Android'in kötü amaçlı yazılım sorunu belki belirgin şekilde eskide kaldı ancak Google'ın tüm çabalarına rağmen tehditler devam ediyor ve resmi Play Store dahi farklı değil. Joker virüsü son zamanlarda ses getiriyor.

Joker Virüsünden Korunmak İçin Silinecek Uygulamalar

Arama devinin en son Check Point raporunda görüldüğü üzere belirli virüsleri hala Play Store'un dışında tutamıyor. Güvenlik firmasından araştırmacılar 11 uygulamanın Joker virüsü taşıdığını açıkladı.

Raporda söz konusu uygulamaların doğrudan adları yok ancak paket isimleri ve uygulamalar neler olduğuna dair iyi bir fikir veriyor.

Burada görüntü sıkıştırma aracından hafıza eğitimi oyununa, çiçek temalı duvar kağıdı koleksiyonuna, dosya kurtarma uygulamasına ve bir çeşit meditasyon başlığına kadar her şeyi içeren oldukça geniş çaplı Joker virüslü uygulamalar var.

Eğer siz de içerisinde Cheery Message Sendsms ya da HmVoice Friend SMS geçen bir şey indirdiyseniz derhal cihazınızdan silin. Kalan uygulamaların isimlerini yukarıdaki paket adından bakabilirsiniz. Ve eğer bu uygulamalar cihazınızdaysa şüpheli abonelikleri iptal edin ve kredi kartı bilgilerinizi kaldırın.