



Brawlhalla, şimdi Fransız yayıncı ve geliştirici Ubisoft'a ait bir stüdyo olan Blue Mammoth Games tarafından geliştirilen ücretsiz bir dövüş oyunudur. Üç yıl önce PC ve konsollar için piyasaya sürüldü ve gelecek ay mobil cihazlara geçecek.

Ubisoft'un Dövüş Oyunu Yakında Telefonlarda

Ubisoft 20 milyondan fazla oyuncuya sahip olan oyunun kesin çıkış tarihini Şubat 2019'da açıklamıştı. Ubisoft Forward oyun gösterisi sırasında Fransız yayıncı Brawlhalla'nın Android ve iOS cihazlara 6 Ağustos'ta geleceğini açıkladı.

Brawlhalla çapraz platformu destekler, yani Android veya iOS cihazınızda PC veya PlayStation 4'ten oyuncularla karşılaşabilirsiniz. Çevrimiçi sıralamalı 1v1 ve 2v2 maçlar atabilir ve herkesin serbest olduğu 4 kişilik çevrimiçi modlara katılabilirsiniz.

Daha da önemlisi, oyun ücretsiz oynanır ve kazan-öde sistemi veya oyun içi satın alımlar sunmaz. Satın alabileceğiniz premium içerikler var, ancak oynanışı etkilemeyen sadece kozmetik şeyler.

Brawlhalla 6 Ağustos'ta Android ve iOS'te çıkış yapacak, ilgilenenler oyun hazır olduğunda bilgilendirilmek için Google Play Store'a ön kayıt yaptırabilir.

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