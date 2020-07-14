Huawei Tüm Baskılara Rağmen Güçlü





2020'nin ilk yarısı halihazırda geride kaldı ve şirketler geçmiş dönemler için finansal raporlarını düzenlemeye başladı. Huawei, bir basın açıklamasında hem gelirin hem de net kârın sırasıyla %13,1 ve %9,2 oranında arttığını bildirdi.

Rakamlar, gelirin bugünkü döviz kurlarıyoa 64 milyar doların biraz üzerinde yani 454 milyar CNY olduğunu söylüyor. Telekom işi 159,6 milyar CNY, işletme bölümü 36,3 milyar CNY ve mobil cihazları içeren tüketici bölümü 255,8 milyar CNY gelir elde etti.

Basit matematik, Huawei’in gelirinin yarısından fazlasının diğer mobil cihazların yanı sıra telefonlardan, tabletlerden ve giyilebilir cihazlardan geldiğini ortaya çıkarırken, ABD'deki ticaret yasağının ana nedeni olan telekom iş, turtanın sadece %35'ini getiriyor ki hala oldukça iyi.

H1 ve Q2 ile ilgili daha fazla raporun bu ayın sonunda gelecek. Küresel akıllı telefon pazarının COVID-19 salgınının ilk dalgasına tepkisini göreceğiz. Ayrıca Huawei'in rakiplerine kıyasla dünyada hangi sırada yer aldığına tekrar bakacağız. Bunun için daha fazla raporun gelmesi bekleniyor.