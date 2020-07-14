



Samsung’un artık üretimden kaldırılan Galaxy J serisinin piyasaya sürülen son telefonlarından biri olan Galaxy J8, Android 10 ve One UI 2.0 güncellemesine tabi oluyor. Bu güncelleme cihazın ikinci ve son büyük güncellemesidir ve şu anda Rusya'da piyasaya sürülmekte olup, önümüzdeki günlerde daha fazla pazara gelmesi muhtemel. J8’in Android 10 güncellemesi, J810FPUU4CTG3 ürün yazılımı sürümü ile birlikte geliyor ve en son güvenlik düzeltme yamasını sunuyor.

Samsung J8 Android 10 Güncellemesi

Android 10 ile Samsung Galaxy J8 şimdi duvar kağıdınızı dahi koyulaştıran gelişmiş Karanlık / Gece modu ile ve yeni gezinme hareketleri ile gelmekte. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığınızla mücadele etmek için geliştirilen Google'ın Digital Wellbeing aracı takımı, daha pürüzsüz animasyonlar, daha net uygulama simgeleri ve renkleri gibi bir dizi yeni özellik daha öne çıkmakta.

Ek olarak daha temiz bir arayüze sahip güncellenmiş bir kamera uygulaması ve One UI 1.0 üzerine yapılmış bir dizi UI iyileştirmesi dikkat çekiyor. Galaxy J8 bir bütçe telefon olduğundan, Samsung, telefonun Android 10 güncellemesi ile ekran kaydedici gibi araçlar almasına izin verdiğinden aslında şaşırtıcı derecede önemli bir gelişmedir. J8'in One UI 2.1'i alması ise pek olası değil.

Türkiye'deki Galaxy J8 sahipleri, Android'deki 10 ve One UI 2.0 güncellemelerini telefonun Ayarlar »Yazılım güncelleme menüsü aracılığıyla indirebilirler. İndir ve yükle seçeneğini kullanarak kablosuz olarak yüklemeye başlayabilirsiniz. Ancak bunun için önce Ağustos ayını beklemeniz gerekecek. Farklı bir pazarda yaşıyorsanız güncelleme ülkenizde kullanıma sunulduktan sonra yine üstteki gibi OTA güncellemesini kullanmanız yeterli olacak.