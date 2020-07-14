Telefonda Gerçek Zamanlı Strateji Oyunları





War Alert: Red Lords

iOS ve Android telefonlarda gerçek zamanlı strateji oyunları denildiğinde en iyilerden biri. Tarihi temalı haritalar, fütüristik birimler ve karikatürize grafikler arasında garip bir kombinasyon sunuyor. Ancak mobil oyun endüstrisinde bunların hepsini bir araya getirmek kolay bir iş değil. Oyunda savaşta size yardımcı olacak özel yeteneklere sahip bir kahraman ve araştırmak için bir şeyler seçebileceğiniz bir teknoloji ağacı ile işe başlıyorsunuz.

En iyi kompozisyonunu seçin ve mevcut beş arenadan birinde başka bir oyuncuyla yüzleşin. Her galibiyet daha güçlü bir ordu yaratmanıza yardımcı olacak.

Expanse

Adından da anlaşılacağı gibi, Expanse'teki her şey başka bir gezegende gerçekleşiyor. Oyunun grafikleri orijinal StarCraft'a bir geri dönüş niteliğinde ve oyunun genel hissi de öyle. Ancak aynı seviyede derinlik ve çeşitlilik beklemeyin.

Aralarından seçim yapabileceğiniz üç farklı grup var ancak bu oyunda hepsi insan ve aynı görünüyorlar. Dolayısıyla en heyecan verici veya hızlı tempolu oyun değil, ancak geleneksel bir şeyler arıyorsanız, Expanse size o nostalji havasını veriyor. iOS ve Android'de mevcut.

RedSun

RedSun adının da ipucu verdiği gibi Red Alert türünde bir havaya sahip ve Expanse'ten farklı olarak, arayüzü doğrudan doksanlardan gelmiş gibi görünmüyor. Oynanışı çok basit: Üssünüzü inşa edin, mümkün olduğunca çok sayıda birim üretin ve düşmanınızı bunaltın. Bazı birimler rakibinize karşı koymada daha üstün yeteneklere sahip olacak.

Çok karmaşık veya gösterişli olmayan klasik bir RTS arıyorsanız RedSun sizi bir süre eğlendirecektir.

Command and Conquer: Rivals

Command and conquer, dünyadaki en popüler gerçek zamanlı strateji franchise'larından biridir ve Rivals, özellikle mobil cihazlar düşünülerek tasarlandı. Sadece keşiflere odaklanmak, haritayı bulmak ve üsleri genişletmek gibi bir ton unsur var.

Üç kilit noktanın kontrolü üzerine başka bir oyuncuya karşı savaştığınız küçük bir arena da var. Birimleriniz en az iki noktaya hakim olursa rakibiz oyunu kaybeder.

Mushroom Wars 2

Son olarak işte tankları ve diğer ağır makineleri içermeyen bir oyun. Bu oyunda birimleri kontrol ederken makro stratejiler geliştirirsiniz. Haritayı yavaşça ele geçirmek için lejyon mantar savaşçılarını yönlendirin ve galibiyet sizin olsun.

Mushroom Wars 2, sizi saatlerce bağlayacak harika ve benzersiz bir tasarıma ve eğlenceli bir oynanışa sahip.