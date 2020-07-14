Xiaomi Android 11 Tabanlı MIUI 12 Güncellemesini Beta Olarak Yayınladı





Xiaomi firması geçtiğimiz ay üst seviye amiral gemisi olarak sınıflandırılan akıllı telefon modellerine, MIUI içermeyen saf Android 11 güncellemesini beta olarak yayınlamıştı. Firma, 14 Temmuz tarihi itibariyle, Çin bölgesinde Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri için, Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesini açık beta olarak başlatmış durumda.

Android 11 Tabanlı MIUI 12 Güncellemesi

Xiaomi firması bugün Çin bölgesinde, Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesini public yani açık beta olarak, dileyen her kullanıcısının yükleyebileceği bir şekilde yayınladı. Güncelleme Çin bölgesinde yayınlanmış olduğu için, Google servisleri ve çoklu dil desteği bulunmamakta. Global için bu testlerin ne zaman başlanacağı henüz netleşmiş değil. Yayınlanan bu güncelleme henüz beta aşamasında. Android 11 işletim sisteminin ikinci beta sürümünün yayınlandığı bu günlerde, henüz Android 11 tabanlı MIUI 12 betasını yüklemek için erken olduğunun altını çizelim. Bu beta sürümünde birden fazla problemle karşılaşma olasılığınız yüksek. O yüzden biraz daha beklemenizi tavsiye etmekteyiz.

Xiaomi, henüz Google tarafından geliştirilmesine devam edilen bir işletim sistemine, bu kadar erken bir şekilde güncelleme vermesinin altında yatan bir sebep elbetteki vardır. Firma, Android 11 güncellemesinin final sürümüne kadar, yeni geliştirmiş olduğu MIUI 12 arayüzünün adaptasyon sürecini tamamlamış olacak ve Google tarafından yeni android 11 sürümünün final sürümünün yayınlanmasıyla beraber kısa bir süre içerisinde Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesini ilgili modeller için yayınlayacaktır. Tabii bu güncellemenin Eylül ayından erken gelmesini bekleyemeyiz. Çünkü, henüz Google yeni android 11 güncellemesinin final aşamasına getirmiş değil. Hala geliştirme aşamasında. Xiaominin bu süreçte tek avantajı, rakiplerinden önce başlattığı bu adaptasyon süreci sayesinde, Google tarafından, stabil Android 11 güncellemesi yayınlanınca, yeni android işletim sistemi taban alınarak hazırlanacak olan MIUI 12 güncellemesini de erkenden yayınlayacaktır. Şimdilik MIUI 12 arayüzüne yeni eklenen birşey yok. Android 11 ile beraber MIUI 12 arayüzünde ne gibi yeniliklerin olacağını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz.