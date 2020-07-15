



Henüz iOS 14 sürümüne göz atmadıysanız şimdi zamanı geldi. Herkese açık betalar çıktı ve iPhone'unuza indirilmeye hazırlar. iOS 14 yeniden elden geçirilen widget'lar, jestler ve diğer özelliklerle ilgi çekiyor.

iOS 14 Beta Kurulum Adımları

Apple bu yeni sürümde sadece iPhone'unuzun ana ekranına üçüncü taraf widget'lar yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Safari veya Mail gibi bazen yeterli gelmeyen varsayılan uygulamaları değiştirmenize izin veriyor.

Artık uyumlu iPhone'unuza iOS 14 genel beta sürümünü indirmek için beta.apple.com adresine giderek işleme başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey, cihazlarınızı Apple'ın beta programına kaydetmektir.

İşte desteklenen tüm iOS 14 cihazlarının bir listesi:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 14 beta kurulum adımları: