Henüz iOS 14 sürümüne göz atmadıysanız şimdi zamanı geldi. Herkese açık betalar çıktı ve iPhone'unuza indirilmeye hazırlar. iOS 14 yeniden elden geçirilen widget'lar, jestler ve diğer özelliklerle ilgi çekiyor.
iOS 14 Beta Kurulum Adımları
Apple bu yeni sürümde sadece iPhone'unuzun ana ekranına üçüncü taraf widget'lar yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Safari veya Mail gibi bazen yeterli gelmeyen varsayılan uygulamaları değiştirmenize izin veriyor.
Artık uyumlu iPhone'unuza iOS 14 genel beta sürümünü indirmek için beta.apple.com adresine giderek işleme başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey, cihazlarınızı Apple'ın beta programına kaydetmektir.
İşte desteklenen tüm iOS 14 cihazlarının bir listesi:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iOS 14 beta kurulum adımları:
- Beta yazılımını kurmadan önce verilerinizin tam bir iTunes yedeklemesini yapın.
- Apple'ın beta sayfasını, iOS 14 beta sürümünü yüklemek istediğiniz cihazda açın.
- Burada bulunan beta profilini cihazınıza indirerek kaydedin.
- Ayarlar> Genel> Yazılım güncellemesi'ne gidin, ardından indirilebilir iOS 14 beta sürümünü görmelisiniz. "İndir ve Yükle" düğmesine basın.
- Beta indirildikten sonra cihazınız yeniden başlatılır. Yeniden önyükleme yaptıktan sonra beta yazılımı kurulur.