



iPadOS ilk kez iOS 13'ün çıkışıyla tanıtıldı ve sıradan bir isim değiştirmenin yerine Apple bu sürümle birçok işlevi ve özelliği tabletlerle uyumlu olacak şekilde geliştirdi. iPadOS 14 ile Apple, iPad tabletlerini artık bir bilgisayara daha çok yakınlaştırıyor. Peki iPadOS 14 beta sürümünü nasıl indirebilirsiniz? İşte adımlar:

iPadOS 14 Hangi Tabletlerle Uyumlu?

Tabletler iPad Pro 12.9" (2020) iPad Pro 11" (2018,2020) iPad Pro 12.9" (2015, 2017, 2018) iPad Pro 10.5" iPad Pro 9.7" iPad 6 (2018) iPad 5 (2017) iPad mini 5 (2019) iPad mini 4 iPad Air 3 (2019) iPad Air 2

iPadOS 14 Beta Kurulum Adımları