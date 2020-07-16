



Apple A serisi ve Qualcomm Snapdragon yonga setlerini telefonlarımıza ulaştıran dökümhane TSMC şimdi 5nm Apple A14 çipsetini üretmeye hazırlanıyor ve iddialara göre hem en hızlı hem de enerji yönünden en efektif çip olacak.

5nm Apple A14 En Hızlı Mobil Çip Olacak

TSMC, 5nm yonga setlerinin çok yakında telefonlara geleceğini doğrudan onayladı. Peki şimdi bu yeni süper hızlı işlemciler hangi tarihte çıkış yapacak?

iPhone 12 serisinin 5nm çiplerinin TSMC'nin sonbahar gelirine sadece %8 de olsa küçük bir katkı yapacağın açıklandı. Bir sonraki A14 yonga setinin 5nm işlemcileri şu anda hazırlanıyor. Yani dünyanın ilk 5nm mobil çiplerinin büyük kısmı önce Apple'a gidecek.

Qualcomm, yeni duyurulan 7nm Snapdragon 865+ yongasetinin sahip olduğu 3.1GHz tepe saat hızı ile 3GHz saat frekans bariyerini aşacağını belirtti. Bunu yapan ilk mobil işlemcili telefon dolayısıyla Apple iPhone olacak.

Üretim planlarına göre, TSMC'nin 5nm teknolojisi yaklaşık %15 daha hızlı olacak ancak mevcut mobil çipset şampiyonları olan Snapdragon 865+ veya Apple A13'teki mevcut 7nm düğümünden %30 daha düşük güç tüketmesi bekleniyor.

A13'ün zaten en hızlı mobil yonga seti olduğu düşünüldüğünde, Apple neden daha fazla güce ihtiyaç duysun? Apple bunun yerine AR / VR ve diğer benzer görüntüleme teknolojilerine odaklanacağa benziyor.

Bu amaçla iPad Pro 2020'deki LiDAR kamerasının iPhone 12 Pro kamera setine de gelmesi bekleniyor.

TSMC burada durmadı ve ayrıca 2022'de mevcut 5nm ve 7nm düğümlerine kıyasla tamamen yeni bir düğüm üretimi olacağını belirtti. Evet, bu tarihte 3nm çiplerle tanışacağız. Bu çipler hız ve saat frekansları açısından çığır açıcı olacak.