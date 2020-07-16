



Asus Zenfone 7 yeni Snapdragon 865 Plus ile geliyor. Telefonun çıkış tarihine fazla bir zaman kalmadı. Cihaz geçen yılki Zenfone 6 gibi 5.000mAh pil, 30W hızlı şarj ile geliyor. Yeni çipset daha güç verimli olduğundan şaşırtıcı bir hamle değil.

Asus ZenFone 7'nin Heyecan Veren Kamera Özellikleri

Listede ayrıca microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilen büyük bir 512 GB depolama alanından bahsediliyor. Bağlantı tarafında Zenfone 7'nin elbette 5G desteği var, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi son teknoloji bir cihazdan beklenen diğer şeyler de sunuluyor.

Cihazda 16GB RAM görmek Android'in ne kadar zayıf kodlanmış bir işletim sistemi olduğu düşünüldüğünde artık şaşırtıcı değil.

Asus mobil endüstrideki en büyük isim değil ancak geçen yılki Zenfone 6 yenilikçi tasarımı ve düşük fiyat noktasıyla 2019 amiral gemisi manzarasını biraz değiştirdi. Zenfone 7 de fiyata bağlı olarak daha da etkileyici bir cihaz olabilir gibi görünüyor.

En son Zenfone'un selefindeki 6.4 inçlik ekran yerine 6.7 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Zenfone 6’nın LCD ekranı ortalama renkler, keskinlik ve kontrast sunuyordu ve cihazın tek zayıf noktalarından biriydi, bu nedenle bu yılki modelin herhangi bir iyileştirme sunup sunmayacağını görmek için meraklıyız.