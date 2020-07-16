



Root'lu Android telefonlar, Root'lu olmayan bir telefonla karşılaştırıldığında birçok ek avantaj sağlar. Root, Android cihazdaki sistem dosyalarını okumamıza ve değiştirmemize olanak tanır. Komut dosyalarına erişirken Root Gezgini ya da Root Explorer özelliğini açmamız gerekiyor.

Root Gezgini Etkinleştirme (Root Explorer)

ES Dosya Gezgini yada ES File Explorer bu iş için oldukça uygun. Bu uygulama ile ayrıca SD kartınızı ES Dosya Gezgini ile analiz edebilirsiniz. ES Dosya Gezgini'ni kullanarak dosyalarınızı SD karta da taşıyabilirsiniz. Ayrıca, .rar ve .zip dosyaları için yerleşik destek, çeşitli dosya türlerini sıkıştırmanıza ve sıkıştırmasını açmanıza olanak tanır.

ES File Explorer'ı Root Gezgini Olarak Kullanmak

ES File Explorer'ı başlatın ve menü seçenek tuşuna basarak uygulamanın ayarlarını açın.

Ayarlar'da Diğer Ayarlar bölümüne gidin.

Root Ayarları seçeneğine dokunun.

Şimdi Root ayarları kısmında Root Explorer / Root Gezgini seçeneğini ve Up to Root seçeneğini işaretleyin. Bu özelliği ilk kez etkinleştiriyorsanız, Android telefonunuz izin vermek isteyip istemediğinizi soracaktır. Hatırla seçeneğini seçin ve dosya gezgini uygulamasını etkinleştirin.

Diğer Ayarlar

Şimdi tüm root Android dosyalarını görüntüleyebileceksiniz. Sistem dosyaları üzerine yazmak için erişim istiyorsanız, Backup System App seçeneğini etkinleştirin. Ardından Android cihazınızdaki sistem dosyalarını manuel olarak düzenleyebileceksiniz.

Ayrıca sistem dosyalarını değiştirmeden ve kaydetmeden önce otomatik olarak yedekleme seçeneğini de açabilirsiniz.

NOT: Sistem dosyalarını düzenlerken çok dikkatli olun. Cihazınıza herhangi bir mod veya yama kurmayı planlıyorsanız daima güvenilir kaynaklara başvurun. Küçük bir hata bile telefonunuzu önyükleme döngüsüne sokabilir.