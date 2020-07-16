Stadia'ya Gelecek 20 Yeni Oyun





Stadia Connect canlı yayınında Google şu an ve Ocak 2021 arasında oyun platformuna gelecek 20 yeni oyunu açıkladı.

Bunlar aşağıdakileri içeriyor:

One Hand Clapping – şimdi mevcut

PUBG Season 8 – 30 Temmuz

Serious Sam 4 – Ağustos

PGA Tour 2K21 – Ağustos 21

Super Bomberman R Online – Sonbahar 2020

NBA 2k21 – Sonbahar 2020

Sekiro: Shadows Die Twice – Sonbahar 2020

Dead by Daylight – Eylül

Hitman – Eylül 1

Hitman 2 – Eylül 1

Hitman 3 – Ocak 2021

WWE 2K Battlegrounds – Eylül 18

Hello Neighbor – Eylül 20

Outriders – Yılbaşı 2020

Hello Neighbor: Hide & Seek – Yılbaşı 2020

Ek olarak geliştirici Splash Damage, Outcasters'ı Stadia'ya özel olarak piyasaya sürecek. Geliştirici Harmonix, Supermassive Games ve Uppercut Games da Stadia için özel oyunlar çıkarmaya çalışıyor.

İşte Stadia'ya gelen oyunların çoğu için fragmanlar.