Stadia'ya Gelecek 20 Yeni Oyun

Stadia Connect canlı yayınında Google şu an ve Ocak 2021 arasında oyun platformuna gelecek 20 yeni oyunu açıkladı.
Bunlar aşağıdakileri içeriyor:
- One Hand Clapping – şimdi mevcut
- PUBG Season 8 – 30 Temmuz
- Serious Sam 4 – Ağustos
- PGA Tour 2K21 – Ağustos 21
- Super Bomberman R Online – Sonbahar 2020
- NBA 2k21 – Sonbahar 2020
- Sekiro: Shadows Die Twice – Sonbahar 2020
- Dead by Daylight – Eylül
- Hitman – Eylül 1
- Hitman 2 – Eylül 1
- Hitman 3 – Ocak 2021
- WWE 2K Battlegrounds – Eylül 18
- Hello Neighbor – Eylül 20
- Outriders – Yılbaşı 2020
- Hello Neighbor: Hide & Seek – Yılbaşı 2020
Ek olarak geliştirici Splash Damage, Outcasters'ı Stadia'ya özel olarak piyasaya sürecek. Geliştirici Harmonix, Supermassive Games ve Uppercut Games da Stadia için özel oyunlar çıkarmaya çalışıyor.
İşte Stadia'ya gelen oyunların çoğu için fragmanlar.