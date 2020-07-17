



Apple Watch akıllı saatinizde tıpkı iPhone'da olduğu gibi Pil sağlığını kontrol edebilirsiniz. Pil sağlığı durumunu gözden geçirmek için WatchOS 7 kurulu olmalıdır.

Apple Watch Pil Sağlığı Nasıl Kontrol Edilir?

Biz bu yazıyı yazarken Apple Watch'un Pil Sağlığı özelliği henüz çıkış yapmadı ve sadece WatchOS 7 geliştirici programında sunuluyor. Ancak çıkış yaptığında adımlar aynı olacak.

Geliştirici hesabınız yoksa Apple, Temmuz ayında Apple Watch için herkese açık bir beta programı başlatacak veya bu sonbahardaki resmi sürüme kadar bekleyebilirsiniz.

WatchOS 7 kurulu saatinizde Pil Sağlığını kontrol etmek için:

Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Pil üzerine dokunun. Pil Sağlığı'na dokunun.

Bir sonraki ekranda, pilinizin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir yüzde ve pilin nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler göreceksiniz. Telefon pillerinin ömrü 3 yılda oldukça azalır. Saatler için bu daha uzun.