



Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 beta testlerini herkese açtı. Ancak her beta programında olduğu gibi hatalar ve sorunlar var. iOS 14 ve iPadOS 14'ü iPhone ve iPad'inize nasıl indireceğinizi açıklamıştık. Ancak, herhangi bir noktada pişmanlık duyarsanız şimdi iPadOS 13'e nasıl geri dönebileceğinizden bahsedelim.

iPadOS 14 Beta'dan iPadOS 13'e Dönmek

Beta'yı iPad'inizden silmek biraz çaba ve zaman gerektirir. Cihazınızı Mac'inize veya PC'nize bağlamak için bir bilgisayara ve bir Lightning veya USB-C kablosuna erişmeniz gerekecek:

iPadOS 14 betayı kaldırmak için cihazınızı tamamen silmeniz ve geri yüklemeniz gerekir. Windows bilgisayar kullanıyorsanız iTunes'un yüklü olması ve en son sürüme güncellenmesi gerekiyor. Mac kullanıyorsanız, ekranınızın üst kısmındaki Apple logosunu tıklayıp ardından Sistem Tercihleri> Yazılım Güncelleme'yi seçerek Mac'inizin yazılımının güncellendiğinden emin olun. Lightning veya USB-C kablosu kullanarak iPad'inizi bilgisayarınıza bağlayın. Aşağıda listelenen, cihazınıza özgü adımları kullanarak iPad'inizi kurtarma moduna getirin:

iPad'i Kurtarma Moduna Almak

Home tuşlu iPad veya altıncı nesil veya daha eski bir iPod Touch'ta kurtarma modu ekranını görene kadar aynı anda uyku / uyandırma düğmesini ve home düğmesini basılı tutun.

kurtarma modu ekranını görene kadar aynı anda uyku / uyandırma düğmesini ve home düğmesini basılı tutun. iPod Touch yedinci nesil için , kurtarma modu ekranını görene kadar aynı anda uyku / uyandırma düğmesini ve ses açma düğmesini basılı tutun.

, kurtarma modu ekranını görene kadar aynı anda uyku / uyandırma düğmesini ve ses açma düğmesini basılı tutun. iPad Pro kullanıcıları önce ses açma, sonra ses kısma düğmelerine, ardından kurtarma ekranını görene kadar üst düğmeye basılı tutacak.

Bilgisayarınızda, kurtarma modunda olan bir aygıtın algılandığını bildiren bir istem görmelisiniz. Cihazınızı Geri Yüklemek veya Güncellemek isteyip istemediğinizi soracaktır, Geri Yükle'yi seçin. Bilgisayarınız, iPadOS 13'ün en son resmi sürümünü cihazınıza indirip yükleyecektir.

Not: Bir istemi görmezseniz, Finder'ı (Mac'te) veya iTunes'u (PC'de) açmanız, cihazınızı ve ardından Geri Yükle'yi seçmeniz gerekiyor.

Beta programına katılmadan önce telefonunuzun veya tabletinizin yedeğini oluşturduysanız, iPadOS 13 yüklendikten sonra cihazınızı geri yüklemek için bu yedeklemeyi kullanmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Yedeklemediyseniz, sıfır kurulum yapmanız gerekir.