



Avrupa Birliği Rekabet Komiseri Margrethe Vestager dün Apple'ın İrlanda'ya borçlu olduğunu iddia etti ve 14.9 milyar dolarlık vergi ödemesi davası açtı. Dava Lüksemburg'da bir Avrupa Birliği mahkemesinde görüşüldü. Ancak davada Apple haklı bulundu. Davaya göre Apple 1991-2005 yılları arasında ülkede iş yaparken elde ettiği kardan İrlanda'ya çok az vergi veya hiç vergi ödemedi. Ancak Vestager pes etmedi.

Siri Soruşturuluyor, Apple 26 Milyar $ Ceza Alabilir

Vestager henüz pes etmiş değil. Apple'ın Siri'si, Google'ın Asistan'ı ve Amazon'un Alexa'sı gibi ses asistanlarıyla ilgili herhangi bir antitröst suçlamasına yol açabilecek kanıt bulmak amacıyla 400 şirketten bilgi almaya başladı. Bu tür soruşturmalar, geçmişte enerji, finans ve ilaç firmaları da dahil olmak üzere diğer endüstrilerde açılan davalarda ağır para cezaları ile sonuçlandı.

Komiser, İngiltere'nin "Nesnelerin İnterneti" cihazlarında toplanan büyük miktarda tüketici verisi nedeniyle ses asistanlarına yatırım yapmak istediğine dikkat çekti. AB, sesli asistanları olan markaların bu verileri kullanırken kuralları çiğnemek, rekabeti önlemek ve rakiplere zarar vermemelerini sağlamak istiyor. Vestager, "Bu pazarı erişilebilir hale getirmek istiyorsak birlikte çalışabilirlik esastır." dedi.

AB, ses asistanı şirketlerinden birinin rekabet ile ilgili kuralları ihlal ettiğini tespit ederse, küresel gelirinin %10'una kadar para cezası verebilir. Örneğin, Apple son mali yılı için yaklaşık 260 milyar dolar gelir elde etti. Bu, AB kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse 26 milyar dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği anlamına geliyor.

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