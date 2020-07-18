



Bu yılki küresel pandemide Netflix evde sıkışanlar için çok ihtiyaç duyulan bir dikkat dağıtıcı araç oldu. İkinci çeyrekte şirket bünyesine dünya çapında 10 milyondan fazla yeni abone ekledi. Ve şimdi bir şanslı kişi Netflix'i 1000 ay ücretsiz izleme hakkı kazanacak. Bu da Netflix'i 83 yıldan fazla ücretsiz kullanmak anlamına geliyor.

Nasıl 1000 Aylık Netflix Aboneliği Kazanılır?

Bu yarışmayı kazanmak için yeni Netflix aksiyon filmi "The Old Guard"ı temel alan bir Netflix video oyununu oynamanız gerekiyor. Bu Greg Rucka tarafından yazılmış bir grafik romanın sinema filmi sürümüdür. Charlize Theron'un oynadığı film, ölemeyen bir "asil paralı askerler" ekibiyle ilgili. Bu ölümsüzlük Netflix'in 83 yıl hediye hizmet vermesinin arkasındaki neden.

Büyük ödül kazanan kişi Netflix'in web sitesinde bulunan "The Old Guard" video oyununda en yüksek puanı alan kişi olacak. En az 18 yaşında olmanız ve 50 ABD eyaletinden birinde veya Columbia Bölgesi'nde ikamet etmeniz gerekiyor. Yarışma 20 Temmuz günü sabah 8 PT'de sona erecek. Oyunu yarışma bitene kadar istediğiniz sıklıkta oynayabilirsiniz ve en iyi 10 puan skor tablosunda yayınlanacak.

Büyük ödülü kazanan kişi iki ekranı destekleyen 1000 aylık ücretsiz Netflix hizmeti için özel bir kod alacak. En yüksek ikinci puanı alan kişi, iki ekran için bir yıl ücretsiz Netflix hizmeti alacak. Ve oyunu oynayarak üçüncü en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı çift ekran için altı ay ücretsiz Netflix elde edecek. Kodlar, 20 Temmuz'dan bir ay içinde kullanılabilir olacak. Tüm ödüllerin yaklaşık perakende değeri 10.170 dolardır. Bu da neredeyse 70.000 TL değerinde kod demek.

"The Old Guard" video oyunu, filmdeki olayları yansıtır ve oyunda tek elli Labrys'i kullanarak düşmanlarınızla savaşırsınız. Oyunda ölmek puanınızı azaltıyor.

The Old Guard video oyununu oynama linki