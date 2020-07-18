



5 Ağustos'ta çıkış yapacak olan Samsung Galaxy Note20 için akıllı telefonu birden çok açıdan gösteren bir video sızdırıldı. Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir videoda cihaz tümüyle ortaya çıktı. Galaxy Note20 merkezde bir çentiğe sahip ve bu büyük hayal kırıklığı oldu. Arka tarafta sol üst köşedeki flaş modülü ile birlikte dikdörtgen bir alanda üç kamera olduğu göze çarpıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Bu Videoda

Galaxy Note20'nin daha önce sızdırılmış CAD render'larının arka tarafında dördüncü bir kamera daha vardı, ancak Blass'in mükemmel doğrulukta sızıntılara imza attığı göz önüne alındığında, bu cihazın normal Note20 olduğunu ve üçlü arka kameraları olacağını düşünüyoruz.

Klip ayrıca sağ taraftaki ses seviyesi ve güç düğmesini gösterir ve daha yakından incelendiğinde, altta USB-C bağlantı noktasının sol tarafına yerleştirilen S Pen kalemini de fark edebilirsiniz.

Klibin tamamını izlemek için aşağıdaki tweet'e göz atabilirsiniz.