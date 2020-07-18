Ucuz Telefon Almanın Kötü Yanları





"Ucuz telefonlar artık iyi", "iyi telefonlar artık ucuz” gibi tabirleri özellikle alım gücü düşen bizim gibi ülkelerde sık sık duyarsınız. Ucuz telefonların geçmişe göre daha iyi olduklarına inanmak mümkün. Ancak ucuz telefon almanın bazı kötü tarafları var ki biraz daha biriktirmenin daha akıllıca olduğunu düşündürüyor. Gelin bunları sıralayalım.

Ucuz Telefonlar Tasarruf Getirmez

İlk satın alırken daha az ödeyeceğiniz doğrudur. Ancak ucuza aldığınız bu Android telefon (iPhone'lar pahalı olduğuna göre) ancak bir ya da iki büyük güncelleme alacak. Ardından güvenlik açıklarına savunmasız bırakılacak. Yavaş işlemcisi yaşını kısa sürede gösterecek. Küçük depolama alanı çabuk dolacak ve kamerası önemli anları yakalamada yetersiz olacak. Hem fiziksel hem de performans anlamında ömrü kısa olacak.

İlk başta "ucuza" gelse de pahalı telefondan daha kısa sürede değiştirmiş olacaksınız. Böylece toplamda daha pahalıya gelecek ve ikinci seferde belki yine ucuz bir telefon almış olacaksınız.

Ucuz Telefon Kameraları "Yeterince İyi" Değildir

Bütçe dostu telefonlar ile ilgili ikinci büyük iddia kameralarının artık “yeterince iyi” olduğudur. Bu konuda çıtayı yükselten bazı telefonlar var: Pixel 3a serisi ve iPhone SE 2020 gibi. Ancak bütçe telefonların büyük çoğunluğu öyle değil. Ucuz telefonların kameralı hantaldır ve önemli anları yakalamakta gecikirler. Benzer şekilde normalde güzel bulduğunuz kareleri o kadar da iyi yakalayamazlar. Video kayıt yetenekleri zayıftır ve zoom özellikleri sınırlıdır.

Kötü Titreşim Motoru ya da Parmak İzi Okuyucu

Bütçe dostu ucuz telefonların teknik özellikler sayfasında göremeyeceğiniz özellikleri de vardır. Tıpkı zayıf titreşim motoru ya da kötü parmak izi okuyucu gibi. Bunlar küçük sorunlar gibi görünebilir, ancak gerçek hayatta, düzinelerce bildirim aldığınız zamanlarda telefonunuz gün boyunca uğultulu titrediğini görerek rahatsız olmak can sıkıcı olabilir.

Bütçe telefonların sık sık unutulan bir diğer dezavantajı hızlı ve modern biyometri özelliği eksikliğidir. Parmak izi okuyucuları tutarsız ya da yavaştır. Çoğunda Face ID ya olmaz ya da kötü çalışır ve kullanmak istemezsiniz.

Ucuz Telefon Ekranları İyi Görünmez

Son olarak belki de en önemlisi ekranlar var. Ucuz telefon almak harika görünmeyen bir ekran almak anlamına gelir. Ekran, telefonunuzda her an baktığınız şeydir. Akıllı telefon deneyiminin en önemli parçasıdır. Birçok kişi ekranı, çözünürlüğüne veya boyutuna bakarak değerlendirir. Ancak asıl önemli olan renk üretimi, parlaklık, görüş açıları ve bir teknik özellik sayfasında görmeyeceğiniz diğer metriklerdir.