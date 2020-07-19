



Apple'ın Android tarzı widget'lar, Uygulama Kütüphanesi (uygulama çekmecesi yerine), resim içinde resim, yeni küçük UI iyileştirmeleri gibi yeni özelliklerle sunacağı iOS 14'ün çıkmasına yaklaşık sekiz hafta uzaktayız. Yeni iOS ayrıca daha fazla emoji içerecek ve Emojipedia sayesinde onlara erken bir bakış atıyoruz.

iOS 14 ile Gelecek Emojiler

Bu yılın ilerleyen saatlerinde Apple, iOS ve Android'e gelen 117 yeni emojiden 13 tanesini önizlemeye karar verdi. Bu makalenin üst kısmında bulunan resme göz atarak bunların iOS'te nasıl görüneceğini tahmin edebilirsiniz.

Dodo Kuşu.

Rus oyuncak bebeği.

Piñata.

Tamale.

Elle beğenme işareti.

Bumerang.

Ninja.

Madeni para.

Anatomik kalp.

Kunduz.

Transseksüel sembolü.

Baloncuklu çay.

Akciğerler.

Küresel pandemi hala dünyadaki insanları etkisine aldığından, Apple farklı renkli yüz maskeleri olan yeni Memoji çıkartmaları da ekleyecek. Yeni emojileri iOS 14.1 ve iOS 14.2'nin piyasaya sürülmesiyle görebiliriz. Son üç önemli yeni emoji çıkışının iOS 13.2 (2019), iOS 12.1 (2018) ve iOS 11.1 (2017)'de gerçekleştiği düşünüldüğünde iyi bir tahmin gibi görünüyor.

Google, Android 11'de bazı eski emoji tasarımlarının hayvan bölümüne geri döndüğünü söyledi. Bunlar arasında 2013 Kaplumbağa ve 2013 Kurbağa var. Google emoji serisini Android'in karanlık moduyla daha uyumlu hale getirmek için güncellemeler yaptı. Android 11 beta programının üyesiyseniz hemen kullanın.

Bu arada, geçen yılın yeni emojilerinden hangisinin en popüler olduğunu merak ediyorsanız, cevap Beyaz Kalp, ardından Esneyen Yüzü ve Kahverengi Kalp oldu.