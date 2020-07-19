



6.0 inç ekrana sahip olmasına rağmen 18.5 en – boy oranıyla geniş görüntüleme alanı sunabilen Samsung A6+ (2018) bugün satışı devam eden modeller arasında. Bu cihazların TWRP ve root işlemlerini ele alalım.

Samsung A6+ (2018) TWRP ve Root İşlemleri

Aşağıdaki A6+ root ve TWRP işlemleri yalnızca SM-A605 ve SM-A600 modellerinde çalışıyor. Her kök dizini işleminde olduğu gibi riskler daima vardır.

Gereklilikler

SMS, kişiler ve medya dosyaları gibi tüm önemli verilerinizin tam olarak yedeklenmesini tavsiye ederiz.

En son Samsung USB sürücülerini indirin ve yükleyin.

Galaxy A6+'ta USB hata ayıklamayı etkinleştir: "Ayarlar" -> "Telefon hakkında" -> "Yazılım bilgileri" ne gidin. Geliştirici modu etkinleşene kadar ‘Yapı Numarası’na dokunun.

İşlem sırasında beklenmedik bir şekilde kapanmasını önlemek için telefonunuzun pil seviyesinin %70 ila %80 arasında olduğundan emin olun.

Ayrıca, Geliştirici Seçeneklerinde OEM Kilit Açma özelliğini etkinleştirin. "Ayarlar" -> "Ek ayarlar" a gidin ve "Geliştirici seçenekleri" ne girin. Aşağı kaydırın ve "OEM Kilidini Aç"ı etkinleştirin.

İndirme Dosyaları

Samsung Galaxy A6+ (2018) TWRP Recovery Kurulumu

Yukarıdan TWRP kurtarma img'sini indirin.

Telefonu tamamen KAPATIN.

Cihazınız KAPALI iken, indirme moduna girmek için Sesi Kısma + Sesi Açma + Güç düğmelerini birlikte basılı tutun.

Galaxy A6+ şimdi indirme modundayken, USB veri kablosunu kullanarak PC'ye bağlayın.

PC'de Odin aracını indirin ve çalıştırın. Aygıtın algılandığından ve ekranın sol üst köşesindeki COM bağlantı noktasının mavi olduğundan emin olun.

Odin'de, 'AP' düğmesine tıklayın ve Galaxy A6+ (A605) için indirdiğiniz TWRP dosyasını seçin.

Odin aracında "F.Reset Time" ve "Automatic-reboot" seçeneklerinin işaretli olduğundan emin olun.

Sesi Açma ve Sesi Kısma düğmelerini basılı tutarken 'Start' düğmesine tıklayın.

Bu kadar! TWRP Recovery'yi başarıyla yüklediniz. TWRP kurtarma moduna girin ve Samsung Galaxy A6+ (2018) root işlemine başlayın.

Samsung Galaxy A6+ (2018) Root Kurulumu

Cihazınızı TWRP kurtarma moduna alın ve "Unmodified System Partition" ekranında değişikliklere izin vermek için kaydırın.

Ardından, ‘Wipe‘ -> ‘Format Data öğesine gidin. Verilerin silinmesini onaylamak için alana ‘yes‘ yazın ve Enter tuşuna basın.

TWRP ana ekranına geri dönün ve ‘Reboot'a ve ardından 'Recovery' üzerine dokunun.

‘Mount'a gidin ve 'Enable MTP’ düğmesine basın.

USB veri kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'ye bağlayın.

RMM Bypass, DM Verity fix ve en son Magisk yükleyici zip dosyalarını telefonunuzun dahili belleğine kopyalayın.

TWRP ana menüsünde, ‘Install’ düğmesine dokunun, ardından ‘RMM-State_Bypass_Mesa_v2.zip choose öğesini seçin ve yüklemeyi onaylamak için kaydırın.

Geri dönün ve ‘Magisk-v18.0.zip‘ dosyasını flash'layarak Samsung Galaxy A6+ (2018)'i root'layın.

Son olarak, ‘no-verity-opt-encrypt-6.0.zip‘ dosyasını flash'layın.

Flash bittiğinde, Reboot System düğmesine dokunun.

Bunlar Samsung Galaxy A6+ (2018)'de TWRP Recovery ve root adımlarıyla.

Cihaz önyüklendiğinde, ekrandaki talimatları izleyin. Şimdi Magisk Manager'ı diğer uygulamalar arasında bulacaksınız.

Ayrıca cihazınızın düzgün bir şekilde root'landığını doğrulayabilirsiniz. Root Checker uygulamasını Play Store'dan indirip yükleyebilirsiniz.