



Cep telefonları dünyada devrim yarattı ve herkesin en sevdiği cep arkadaşı oldu. Artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldiler ve çevremizdeki dünyayla bağlantı kurabilmek için onlara epey yatırım yapıyoruz.

Telefonu Pirince Batırmak Riskli mi?

Ancak telefonunuz yağmurlu bir günde ıslanırsa, havuza düşerse veya banyoda elden kayarsa paniğe kapılmanıza neden olabilir. Su, bir telefonu çok hızlı bir şekilde yok edebilir ve genellikle en önemli bileşenler sıvı ile temas ettiklerinde zarar görürler. Garantiler genellikle su hasarını kapsamaz. Bu da birçok kullanıcıyı su hasarlı telefonları düzeltmenin yollarını aramaya itiyor. Pirinç bunlardan biri. Peki gerçekten zararsız mı?

Su hasarlı bir telefonun nasıl düzeltileceği hakkında birçok öneri görmek mümkün. En popüler olanlardan biri telefonunuzu kurutmak için pirince koymanız gerektiğidir.

Ne yazık ki bu tehlikeli bir öneridir.

Fikir, pişmemiş pirincin nemi telefondan emmesi. Bununla birlikte, suda hasar görmüş bir telefonu bir torba pirincin içine koymak birkaç nedenden dolayı iyi bir fikir değil. Kuru, pişmemiş pirinç, telefonunuzun veya tabletinizin kurumasına yardımcı olmaz. Telefonlar bazen suya maruz kaldıktan sonra açılabilir. Pirinç telefondaki tüm nemi ve suyu emmez, ve pirinç taneleri ve parçacıklarının telefondaki küçük yerlere dolmasına neden olabilirsiniz ve daha fazla zarar ve uzun vadeli hasara yol açabilirsiniz.

Dahili bileşenlerin su nedeniyle korozyona uğramadan önce telefonun düzgün bir şekilde kurutulabilmesi ve temizlenebilmesi için telefonunuzu teknik servisinize götürmeniz önemli.

Evdeki çözümler genellikle işe yaramaz ve aslında genelde daha fazla hasara yol açarlar. Telefonunuzu düzeltmenin en kolay yolu yüksek eğitimli profesyonellerin eline bırakmaktır.